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      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ

      Українська депутатка проголосувала за поверення Росії до ПАРЄ

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      Юлія Льововкіна / zagittya.com.ua

      Напередодні ПАРЄ у повнову обсязі поверненула повноваження делегації Росії. Серед тих, хто підтримав це рішення – Юлія Льовочкіна, представниця "Опозиційної платформи – За життя". Вона єдина з української делегації проголосувала за відповідну резолюцію.

      Льовочкіна заздалегідь повідомила колег про те, що не підтримує оскарження повноважень РФ, й не братиме участь у діях з цього приводу, пише "Європейська правда".

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      Крім цього, вона підтримала затвердження процедури, яка практично знищує можливість накласти санкції на РФ надалі, та голосувала проти усіх українських поправок до цих документів.

      Що відомо про Юлію Льовочкіну?Льовочкіна – ексрегіоналка, сестра олігарха і ексголови адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна. Депутатка від ОПЗЖ відома своєю антиукраїнською позицією. 16 січня 2014 голосувала за "диктаторські закони" 16 січня. А вже через рік стала першою заступницею голови української делегації в ПАРЄ.

      28 січня 2015 року, виступаючи в Парламентській асамблеї Ради Європи під час дебатів щодо введення санкцій проти РФ, Юлія Льовочкіна закликала протидіяти уряду України, "що намагається побудувати стіну між Україною і Росією".

      Льовочкіна також голосувала проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

      Як та чому Україна повернулася в ПАРЄ

      25 червня 2019 року ПАРЄ повернула Росію до роботи в організації без обмежень права голосу. Українська делегація одразу покинула залу засідань та призупинила роботу в організації.

      Згодом від участі в осінній сесії ПАРЄ відмовилась і нова делегація України, до якої увійшли нардепи Верховної Ради 9 скликання. 

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      До українського бойкоту Асамблеї приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.

      16 січня Верховна Рада проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. 27 січня у Страсбурзі відкрилась зимова сесія ПАРЄ. На ній члена української делегації Олександра Мережка обрали віцепрезидентом організації.

      Російська делегація в ПАРЄ: останні події

      Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив два рішення, згідно з якими російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій.

      Комітет розглянув скаргу за двома підставами:

      • до російської делегації входять депутати, обрані у багатомандатному округу з урахуванням голосів у анексованому Криму;
      • до російської делегації увійшли сенатори, що підтримали анексію Криму в 2014 році, через що перебувають під міжнародними санкціями.

      Однак в асамблеї вирішили, що ці підстави не є достатніми для запровадження обмежень проти таких депутатів у ПАРЄ.

      Крім цього, на таємному голосуванні Парламентська асамблея Ради Європи таки обрала своїм віцеспікером голову російської делегації та віцеспікер Держдуми Росії Петра Толстого.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України ПАРЄ Україна – Росія Опозиційна платформа – За життя Новини Росії Новини політики
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