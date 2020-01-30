Украинский депутат проголосовал за возвращении России в ПАСЕ

Накануне ПАСЕ в полном объеме вернула полномочия делегации России. Среди тех, кто поддержал это решение – Юлия Левочкина, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь". Она единственная из украинской делегации проголосовала за соответствующую резолюцию.

Левочкина заранее сообщила коллегам о том, не поддерживаеи обжалования полномочий РФ, и не будет участвовать в действиях по этому поводу, пишет "Европейская правда".

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Кроме этого, она поддержала утверждение процедуры, которая практически уничтожает возможность наложить санкции на РФ в дальнейшем, и голосовала против всех украинских поправок к этим документам.

Что известно о Юлии Левочкине?

Левочкина – экс-регионалка, сестра олигарха и экс-главы администрации Януковича Сергея Левочкина. Депутат от ОПЗЖ известна своей антиукраинской позицией. 16 января 2014 года голосовала за "диктаторские законы" 16 января. А уже через год стала первой заместителем главы украинской делегации в ПАСЕ.



28 января 2015 года , выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы во время дебатов о введении санкций против РФ, Юлия Левочкина призвала противодействовать правительству Украины, "которое пытается построить стену между Украиной и Россией".



Левочкина также голосовала против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Как и почему Украина вернулась в ПАСЕ

25 июня 2019 года ПАСЕ вернула Россию к работе в организации без ограничений права голоса. Украинская делегация сразу покинула зал заседаний и приостановила работу в организации.

Впоследствии от участия в осенней сессии ПАСЕ отказалась и новая делегация Украины, в которую вошли нардепы Верховной Рады 9 созыва.

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К украинскому бойкоту Ассамблеи присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.

16 января Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. 27 января в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ. На ней члена украинской делегации Александра Мережко выбрали вице-президентом организации.

Российская делегация в ПАСЕ: последние события

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял два решения, согласно которым российская делегация в ассамблее может продолжить работу без санкций.

Комитет рассмотрел жалобу по двум основаниям:

в российскую делегацию входят депутаты, избранные в многомандатном округе с учетом голосов в аннексированнм Крыму;

в российскую делегацию вошли находящиеся под международными санкциями сенаторы, поддержавшие аннексию Крыма в 2014 году.

Однако в ассамблее решили, что эти основания не являются достаточными для введения ограничений против таких депутатов в ПАСЕ.

Кроме этого, на тайном голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы таки выбрала своим вице-спикером главу российской делегации и вице-спикер Госдумы России Петра Толстого.