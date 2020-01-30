15:50
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      Украинский депутат проголосовал за возвращении России в ПАСЕ

      0 Читати новину українською
      Юлия Левочкина / zagittya.com.ua

      Накануне ПАСЕ в полном объеме вернула полномочия делегации России. Среди тех, кто поддержал это решение – Юлия Левочкина, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь". Она единственная из украинской делегации проголосовала за соответствующую резолюцию.

      Левочкина заранее сообщила коллегам о том, не поддерживаеи обжалования полномочий РФ, и не будет участвовать в действиях по этому поводу, пишет "Европейская правда".

      Важно! Возвращение украинской делегации в ПАСЕ: специалисты оценили рискованный шаг

      Кроме этого, она поддержала утверждение процедуры, которая практически уничтожает возможность наложить санкции на РФ в дальнейшем, и голосовала против всех украинских поправок к этим документам.

      Что известно о Юлии Левочкине?
      Левочкина – экс-регионалка, сестра олигарха и экс-главы администрации Януковича Сергея Левочкина. Депутат от ОПЗЖ известна своей антиукраинской позицией. 16 января 2014 года голосовала за "диктаторские законы" 16 января. А уже через год стала первой заместителем главы украинской делегации в ПАСЕ.

      28 января 2015 года , выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы во время дебатов о введении санкций против РФ, Юлия Левочкина призвала противодействовать правительству Украины, "которое пытается построить стену между Украиной и Россией".

      Левочкина также голосовала против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

      Как и почему Украина вернулась в ПАСЕ

      25 июня 2019 года ПАСЕ вернула Россию к работе в организации без ограничений права голоса. Украинская делегация сразу покинула зал заседаний и приостановила работу в организации.

      Впоследствии от участия в осенней сессии ПАСЕ отказалась и новая делегация Украины, в которую вошли нардепы Верховной Рады 9 созыва.

      Обратите внимание! Что дал Украине демарш в ПАСЕ из-за России

      К украинскому бойкоту Ассамблеи присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.

      16 января Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. 27 января в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ. На ней члена украинской делегации Александра Мережко выбрали вице-президентом организации.

      Российская делегация в ПАСЕ: последние события

      Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял два решения, согласно которым российская делегация в ассамблее может продолжить работу без санкций.

      Комитет рассмотрел жалобу по двум основаниям:

      • в российскую делегацию входят депутаты, избранные в многомандатном округе с учетом голосов в аннексированнм Крыму;
      • в российскую делегацию вошли находящиеся под международными санкциями сенаторы, поддержавшие аннексию Крыма в 2014 году.

      Однако в ассамблее решили, что эти основания не являются достаточными для введения ограничений против таких депутатов в ПАСЕ.

      Кроме этого, на тайном голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы таки выбрала своим вице-спикером главу российской делегации и вице-спикер Госдумы России Петра Толстого.

      Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
      сегодня
      73738
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики ПАСЕ Новости России Оппозиционная платформа – За жизнь Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 Зеленський має очолити процес: коли Україна подолає корупцію
      Антон Голобородько 38
      сегодня , 15:27 Из-за возвращения в ПАСЕ, Украина рискует своей репутацией, – эксперт
      Ярослав Голобородько 43
      27 января , 15:02 Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов
      124
      27 января , 19:04 Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере
      94
      сегодня , 15:20 Коронавирус: оптимистический и апокалиптический сценарии
      Світові Медіа 89

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук