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      Признали агрессора: ПАСЕ официально назвала Россию стороной минских договоренностей

      76 Читати новину українською
      ПАСЕ / 5 канал

      В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию, в которой Россию назвали "стороной минских договоренностей". Фактически это означает, что в организации прямо назвали Кремль агрессором.

      ПАСЕ утвердила резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры с критическими замечаниями в адрес России. Об этом сообщает "Европейская правда".

      Возмутительно: Украинский депутат проголосовал за возвращение России в ПАСЕ

      О чем говорится в документе:

      • Россия усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека.
      • Россия произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму для замалчивания оппозиции и критики от гражданского общества;
      • Устанавливает "границы" и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии;
      • Осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на Востоке Украины.
      • Россия должна полностью выполнять минские договоренности, стороной которых является (выделенная фраза была добавлена ​​по предложению Украины, которое поддержало подавляющее большинство);
      • Должна прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Донбасса;
      • Должна отменить незаконную аннексию Крыма;
      • Прекратить и отменить установление "границы" и ползучую аннексию грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия;
      • Должна безоговорочно и полно сотрудничать с общей следственной группой и голландской прокуратурой для привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбитие рейса MH 17.

      Больше всего возмутило россиян именно упоминание о минских договоренностях.

      Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участники этого соглашения. Мы же не сторона конфликта,
      – пытались убедить ПАСЕ российские делегаты.

      Однако, несмотря на это, документ был утвержден подавляющим большинством – 49 против 17 голосов.

      Российская делегация вернулась в ПАСЕ: последние события

      Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял два решения, согласно которым российская делегация в ассамблее должна продолжить работу без санкций.

      Комитет рассмотрел жалобу по двум основаниям:

      • в российскую делегацию входят депутаты, избранные в многомандатном округе с учетом голосов в аннексированном Крыму;
      • в российскую делегацию вошли сенаторы, которые поддержали аннексию Крыма в 2014 году, из-за чего находятся под международными санкциями.

      Однако в ассамблее решили, что эти основания не являются достаточными для введения ограничений против таких депутатов в ПАСЕ.

      Кроме этого, на тайном голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы таки выбрала своим вицеспикером главу российской делегации и вицеспикера Госдумы России Петра Толстого.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе ПАСЕ
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