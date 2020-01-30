Признали агрессора: ПАСЕ официально назвала Россию стороной минских договоренностей

В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию, в которой Россию назвали "стороной минских договоренностей". Фактически это означает, что в организации прямо назвали Кремль агрессором.

ПАСЕ утвердила резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры с критическими замечаниями в адрес России. Об этом сообщает "Европейская правда".

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О чем говорится в документе:

Россия усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека.

Россия произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму для замалчивания оппозиции и критики от гражданского общества;

Устанавливает "границы" и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии;

Осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на Востоке Украины.

Россия должна полностью выполнять минские договоренности, стороной которых является (выделенная фраза была добавлена ​​по предложению Украины, которое поддержало подавляющее большинство);

(выделенная фраза была добавлена ​​по предложению Украины, которое поддержало подавляющее большинство); Должна прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Донбасса;

Должна отменить незаконную аннексию Крыма;

Прекратить и отменить установление "границы" и ползучую аннексию грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия;

Должна безоговорочно и полно сотрудничать с общей следственной группой и голландской прокуратурой для привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбитие рейса MH 17.

Больше всего возмутило россиян именно упоминание о минских договоренностях.

Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участники этого соглашения. Мы же не сторона конфликта,

– пытались убедить ПАСЕ российские делегаты.

Однако, несмотря на это, документ был утвержден подавляющим большинством – 49 против 17 голосов.

Российская делегация вернулась в ПАСЕ: последние события

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял два решения, согласно которым российская делегация в ассамблее должна продолжить работу без санкций.

Комитет рассмотрел жалобу по двум основаниям:

в российскую делегацию входят депутаты, избранные в многомандатном округе с учетом голосов в аннексированном Крыму;

в российскую делегацию вошли сенаторы, которые поддержали аннексию Крыма в 2014 году, из-за чего находятся под международными санкциями.

Однако в ассамблее решили, что эти основания не являются достаточными для введения ограничений против таких депутатов в ПАСЕ.

Кроме этого, на тайном голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы таки выбрала своим вицеспикером главу российской делегации и вицеспикера Госдумы России Петра Толстого.