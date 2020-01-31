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      Россия вернулась в ПАСЕ, а уже "налетела" на украинскую делегацию: детали

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      Слуцкий пожаловался на украинскую делегацию в ПАСЕ за признание России стороной минского процесса / gazeta.ru

      Парламентская Ассамблея Совета Европы в среду, 29 января, вернула полномочия российской делегации, а уже на следующий день Россию официально признали агрессором и стороной минского диалога. Россияне уже успели назвать это "провокацией" и налететь на Украину с претензиями.

      Член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что своей поправкой Украина "ввела в заблуждение" ПАСЕ, сообщает "ТАСС".

      Важно! Признали агрессора: ПАСЕ официально назвала Россию стороной минских договоренностей

      Говорится о поправке Украины к резолюции британского парламентария Роджера Гейла о том, что Россия является стороной минских договоренностей. Из этого следует и то, что Россия официально становится участником боевых действий на Донбассе.

      Резолюция о выполнении обязательств перед Советом Европы была дополнена поправкой украинской делегации, которая признает Россию стороной минских соглашений. Таким образом прошла очередная безграмотная попытка Украины ввести Ассамблею в заблуждение,
      – жалуется российский делегат.

      По его словам, такие решения являются "неприемлемыми", а российской делегации остается лишь сожалеть о том, что в ПАСЕ "снова царит политическая конъюнктура. Чтобы понять всю абсурдность заявлений россиян стоит упомянуть лишь, что их вернули в ПАСЕ только за то, что они шантажировали Ассамблею невыплатой обязательных взносов.

      Что предусматривает документ о России-участнице минского процесса

      Резолюция признает, что:

      • Россия усиливает негативные тенденции в отношении демократии, верховенства права и прав человека.
      • Россия произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму для замалчивания оппозиции и критики от гражданского общества.
      • Устанавливает "границы" и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии.
      • Осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на Востоке Украины.

      К слову: В ПАСЕ расширилась коалиция против возвращения России: детали

      • Россия должна полностью выполнять минские договоренности, стороной которых является (выделенная фраза была добавлена по предложению Украины, которую поддержало подавляющее большинство);
      • Должна прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Донбассе;
      • Должна отменить незаконную аннексию Крыма;
      • Прекратить и отменить установление "границы" и ползучей аннексии грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия;
      • Должна безоговорочно и полно сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой для привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбивание рейса MH 17.

      Почему признание России стороной "Минска" является геополитически важным?
      Здесь стоит учитывать то, что Россия отрицает свою агрессию на Востоке Украины. Россияне утверждают, что на Донбассе против ВСУ воюет "местное ополчение", с которым Украина и должна договариваться о мире. Зато эта резолюция признает ответственность России за агрессию.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Минские договоренности Минск ПАСЕ
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