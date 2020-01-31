В ПАСЕ расширилась коалиция против возвращения России: детали

В ПАСЕ ряд делегаций подписали декларацию о несогласии с подтверждением полномочий российской делегации. В состав коалиции, выступившей против прощения России, вошли как те страны, которые по-прежнему голосовали против возвращения России, так и новые противники этой идеи.

О подписании декларации о несогласии сообщила член украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в своем фейсбуке.

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Кто подписал декларацию

Украина,

Литва,

Латвия,

Эстония,

Польша,

Великобритания,

Исландия,

Грузия,

Молдова

Словакия,

Швеция.

Заслуживает внимания также тот важный факт, что свои подписи под декларацией поставили представители всех четырех крупнейших групп в Парламентской ассамблее Совета Европы:

Европейской народной партии;

социалистов,

либералов,

консерваторов.

Это означает, что в Европе есть ответственные политики из всех политических лагерей, которые осознают кризис Совета Европы, и считают, что прощение России – это не путь к миру и демократии, а попустительство ее агрессивным прихотям. Мы не сами и будем бороться за Украину и принципы демократии и прав человека в ПАСЕ,

– заверила Елизавета Ясько.

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В своей декларации делегаты ПАСЕ, в частности, отмечают, что российская агрессия против Украины и Грузии, которая длится до сих пор, сохраняет возможность для наложения на агрессора новых санкций.

К новой декларации, в частности, присоединились представители Исландии, Молдовы и Словакии, которые ранее поддержали возвращение России в Парламентскую ассамблею.



Кто проголосовал за возвращение России в ПАСЕ / инфографика 24 канала