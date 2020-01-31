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      В ПАСЕ расширилась коалиция против возвращения России: детали

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      Исландия, Словакия и Молдова присоединились к декларации против возвращения России в ПАСЕ / фото: Совет Европы

      В ПАСЕ ряд делегаций подписали декларацию о несогласии с подтверждением полномочий российской делегации. В состав коалиции, выступившей против прощения России, вошли как те страны, которые по-прежнему голосовали против возвращения России, так и новые противники этой идеи.

      О подписании декларации о несогласии сообщила член украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в своем фейсбуке.

      К слову: Ясько озвучила стратегические планы Украины в ПАСЕ

      Кто подписал декларацию

      • Украина,
      • Литва,
      • Латвия,
      • Эстония,
      • Польша,
      • Великобритания,
      • Исландия,
      • Грузия,
      • Молдова
      • Словакия,
      • Швеция.

      Заслуживает внимания также тот важный факт, что свои подписи под декларацией поставили представители всех четырех крупнейших групп в Парламентской ассамблее Совета Европы:

      • Европейской народной партии;
      • социалистов,
      • либералов,
      • консерваторов.

      Это означает, что в Европе есть ответственные политики из всех политических лагерей, которые осознают кризис Совета Европы, и считают, что прощение России – это не путь к миру и демократии, а попустительство ее агрессивным прихотям. Мы не сами и будем бороться за Украину и принципы демократии и прав человека в ПАСЕ,
      – заверила Елизавета Ясько.

      Интересно: Украинский депутат проголосовал за возвращение России в ПАСЕ

      В своей декларации делегаты ПАСЕ, в частности, отмечают, что российская агрессия против Украины и Грузии, которая длится до сих пор, сохраняет возможность для наложения на агрессора новых санкций.

      К новой декларации, в частности, присоединились представители Исландии, Молдовы и Словакии, которые ранее поддержали возвращение России в Парламентскую ассамблею.

      ПАРЄ, повернення Росії
      Кто проголосовал за возвращение России в ПАСЕ / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Молдова Исландия Елизавета Ясько Словакия ПАСЕ
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