В ПАСЕ расширилась коалиция против возвращения России: детали
В ПАСЕ ряд делегаций подписали декларацию о несогласии с подтверждением полномочий российской делегации. В состав коалиции, выступившей против прощения России, вошли как те страны, которые по-прежнему голосовали против возвращения России, так и новые противники этой идеи.
О подписании декларации о несогласии сообщила член украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в своем фейсбуке.
К слову: Ясько озвучила стратегические планы Украины в ПАСЕ
Кто подписал декларацию
- Украина,
- Литва,
- Латвия,
- Эстония,
- Польша,
- Великобритания,
- Исландия,
- Грузия,
- Молдова
- Словакия,
- Швеция.
Заслуживает внимания также тот важный факт, что свои подписи под декларацией поставили представители всех четырех крупнейших групп в Парламентской ассамблее Совета Европы:
- Европейской народной партии;
- социалистов,
- либералов,
- консерваторов.
Это означает, что в Европе есть ответственные политики из всех политических лагерей, которые осознают кризис Совета Европы, и считают, что прощение России – это не путь к миру и демократии, а попустительство ее агрессивным прихотям. Мы не сами и будем бороться за Украину и принципы демократии и прав человека в ПАСЕ,
– заверила Елизавета Ясько.
Интересно: Украинский депутат проголосовал за возвращение России в ПАСЕ
В своей декларации делегаты ПАСЕ, в частности, отмечают, что российская агрессия против Украины и Грузии, которая длится до сих пор, сохраняет возможность для наложения на агрессора новых санкций.
К новой декларации, в частности, присоединились представители Исландии, Молдовы и Словакии, которые ранее поддержали возвращение России в Парламентскую ассамблею.
Кто проголосовал за возвращение России в ПАСЕ / инфографика 24 канала