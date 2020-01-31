Ясько озвучила стратегические планы Украины в ПАСЕ

Украина в Парламентской ассамблее Совета Европы будет постоянно напоминать о российской агрессии – аннексии Крыма и войне на Донбассе. Также наша делегация планирует построить Украине репутацию молодого и активного государства.

Об этом заявила председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, передает "Европейская правда". По ее словам, европейские государства иногда забывают об агрессивной политике России.

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"Мы будем работать в Страсбурге, чтобы напоминать, что в Европе есть аннексированные территории. Что в XXI веке на нашем континенте возможные оккупация и война. Мы должны об этом здесь говорить, напоминать об агрессии одного члена Совета Европы против другого, потому что иногда европейские страны об этом забывают", – сказала Ясько.

По ее словам, делегация также будет выстраивать в ПАСЕ новую репутацию Украины – активного и молодого государства, которое играет одну из ключевых ролей в европейской политике и занимается не только своими делами.

О российской агрессии нельзя забывать, и мы этого не допустим. В то же время это не может быть единственной темой, на которой мы сосредоточены. Это должно быть параллельно. Так же, как и внутри страны: у нас война, вопросы безопасности важны, но при этом без развития экономики, инноваций, без реформ мы ничего не сможем достичь,

– отметила Ясько.

Заметим, накануне ПАСЕ официально разрешила работать в российской делегации депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма и находятся под международными санкциями. Кроме того, члены Ассамблеи в полном объеме вернули РФ полномочия ее делегации.

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