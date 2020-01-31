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      Ясько озвучила стратегические планы Украины в ПАСЕ

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      Ясько рассказала о планах украинской делегации в ПАСЕ / Фото из Facebook Елизаветы Ясько

      Украина в Парламентской ассамблее Совета Европы будет постоянно напоминать о российской агрессии – аннексии Крыма и войне на Донбассе. Также наша делегация планирует построить Украине репутацию молодого и активного государства.

      Об этом заявила председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, передает "Европейская правда". По ее словам, европейские государства иногда забывают об агрессивной политике России.

      Интересно: Поддерживает Россию в ПАСЕ: Ясько объяснила, почему Левочкину не исключат из делегации Украины

      "Мы будем работать в Страсбурге, чтобы напоминать, что в Европе есть аннексированные территории. Что в XXI веке на нашем континенте возможные оккупация и война. Мы должны об этом здесь говорить, напоминать об агрессии одного члена Совета Европы против другого, потому что иногда европейские страны об этом забывают", – сказала Ясько.

      По ее словам, делегация также будет выстраивать в ПАСЕ новую репутацию Украины – активного и молодого государства, которое играет одну из ключевых ролей в европейской политике и занимается не только своими делами.

      О российской агрессии нельзя забывать, и мы этого не допустим. В то же время это не может быть единственной темой, на которой мы сосредоточены. Это должно быть параллельно. Так же, как и внутри страны: у нас война, вопросы безопасности важны, но при этом без развития экономики, инноваций, без реформ мы ничего не сможем достичь,
      – отметила Ясько.

      Заметим, накануне ПАСЕ официально разрешила работать в российской делегации депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма и находятся под международными санкциями. Кроме того, члены Ассамблеи в полном объеме вернули РФ полномочия ее делегации.

      К теме: Опять зона противостояния, – делегация Украины в ПАСЕ о ситуации с Россией

      Что надо знать о возвращении Украине в ПАСЕ: основное

      • В 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ из-за агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма. В ответ Москва прекратила свое участие в организации и не платила соответствующие членские взносы.
      • Украинская делегация пять лет делала все возможное, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ.
      • Однако 25 июня 2019 года ПАСЕ вернула Россию к работе в организации без ограничений права голоса.
      • Делегации Украины сразу покинула зал заседаний и приостановила работу в организации. Впоследствии от участия в осенней сессии ПАСЕ отказалась и новая делегация, в которую вошли нардепы Верховной Рады 9 созыва.
      • Уже 16 января 2020 года парламент проголосовал за постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ.
      • 27 января в Страсбурге открылась зимняя сессия ПАСЕ, а члена украинской делегации Александра Мережко выбрали вице-президентом организации.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Елизавета Ясько ПАСЕ Аннексия Крыма Украина – Россия
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