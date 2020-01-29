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      Санкций не будет: ПАСЕ вернула все полномочия делегации России

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      ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации / Getty images

      Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за возвращение делегации России полномочий в полном объеме. Кроме того, ПАСЕ отклонила предложение Украины и государств-партнеров, которые настаивали на ограничении прав россиян.

      За соответствующую резолюцию проголосовали 96 депутатов, против выступили – 44, еще 7 воздержались, передает Укринформ.

      Важно: Опять зона противостояния, – делегация Украины в ПАСЕ о ситуации с Россией

      Готовил проект доклада лояльно настроенный к РФ депутат ассамблеи – представитель группы крайне левых Тини Кокс. В документе вообще не упоминались никакие нарушения со стороны России-агрессора, а наоборот – речь шла лишь о ее "заслугах" за последние 6 месяцев.

      Ассамблея отмечает, что по возвращении российской делегации в ПАСЕ, некоторые рекомендации были выполнены. В частности, в рамках обмена заложниками были возвращены 24 украинских моряка, противоправно захваченные в Керченском проливе... Определенный прогресс был достигнут в осуществлении Минских договоренностей,
      – говорится в резолюции.

      Отдельно в документе отмечается, что Россия уплатила в бюджет Совета Европы членские взносы.

      Кроме того, члены ПАСЕ отклонили поправки к проекту от украинских депутатов, которые предлагали ограничить полномочия России. Несмотря на то, евродепутаты согласилась добавить в документ правку, которая подчеркивает, что Крым является незаконно аннексированным Кремлем. В этой правке также говорится, что требования к России, связанные с оккупацией, остаются действующими, несмотря на разрешение на возвращение ее делегации в ПАСЕ.

      Узнайте больше: Возвращение украинской делегации в ПАСЕ: эксперты оценили рискованный шаг

      Что известно о возвращении России в ПАСЕ:

      • В 2014 году из-за агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма Россию лишили права голоса в ПАСЕ. В ответ Кремль прекратил свое участие в организации и не платил соответствующие взносы. Украинская делегация пять лет делала все возможное, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ.
      • Однако 25 июня 2019 года ПАСЕ вернула Россию к работе в организации без ограничений права голоса. Украинская делегация сразу покинула зал заседаний и приостановила работу в организации.
      • Уже во время зимней сессии в январе 2020 года ПАСЕ официально разрешила работать в российской делегации депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма и находятся под международными санкциями.
      • Впоследствии ПАСЕ пробила еще одно дно – на тайном голосовании депутаты избрали своим вице-спикером главу российской делегации и вице-спикера Госдумы России Петра Толстого.

      країни, які голосували за повернення росії в парє
      Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ / Инфографика 24 канала

      Заметим, после возвращения РФ в ПАСЕ делегация Украины отказалась от участия в осенней сессии. Однако 16 января этого года Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ.

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      29 января
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия ПАСЕ
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