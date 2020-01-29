Санкцій не буде: ПАРЄ повернула усі повноваження делегації Росії

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за повернення делегації Росії повноважень у повному обсязі. Окрім того, ПАРЄ відхилила пропозицію України та держав-партнерів, які наполягали на обмеженні прав росіян.

За відповідну резолюцію проголосували 96 депутатів, проти виступили – 44, ще 7 утрималися, передає Укрінформ.

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Готував проєкт доповіді лояльно налаштований до РФ депутат асамблеї – представник групи крайніх лівих Тіні Кокс. У документі взагалі не згадувались жодні порушення з боку Росії-агресора, а навпаки – йшлося лише про її "заслуги" за останні 6 місяців.

Асамблея зазначає, що після повернення російської делегації до ПАРЄ, деякі рекомендації були виконані. Зокрема, у межах обміну заручниками були повернуті 24 українські моряки, протиправно захоплені у Керченській протоці… Певного прогресу було досягнуто в імплементації мінських домовленостей,

– йдеться у резолюції.

Окремо у документі наголошується, що Росія сплатила до бюджету Ради Європи членські внески.

Окрім того, члени ПАРЄ відхилили правки до проєкту від українських депутатів, які пропонували обмежити повноваження Росії. Попри те, євродепутати погодилася додати у документ правку, яка підкреслює, що Крим є незаконно анексованим Кремлем. У цій правці також йдеться, що вимоги до Росії, пов’язані з окупацією, лишаються чинними попри дозвіл на повернення її делегації в ПАРЄ.

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Що відомо про повернення Росії до ПАРЄ:

У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму Росію позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Кремль припинив свою участь в організації та не платив відповідні внески. Українська делегація п'ять років робила все можливе, аби не допустити повернення Росії в ПАРЄ.

Проте 25 червня 2019 року ПАРЄ повернула Росію до роботи в організації без обмежень права голосу. Українська делегація одразу покинула залу засідань та призупинила роботу в організації.

Вже під час зимової сесії у січні 2020 року ПАРЄ офіційно дозволила працювати у російській делегації депутатам, які голосували за анексію Криму та перебувають під міжнародними санкціями.

Згодом ПАРЄ пробила ще одне дно – на таємному голосуванні депутати обрали своїм віцеспікером голову російської делегації та віцеспікерп Держдуми Росії Петра Толстого.



Хто голосував за повернення Росії у ПАРЄ/ Інфографіка 24 Каналу

Зауважимо, після повернення повернення РФ до ПАРЄ делегація України відмовилась від участі в осінній сесії. Проте 16 січня цього року Верховна Рада проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії ПАРЄ.