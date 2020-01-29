Знову зона протистояння, – делегація України в ПАРЄ про ситуацію із Росією
Рішення депутатів ПАРЄ дозволити Росії продовжити роботу в організації без санкцій означає те, що Парламентська асамблея знову стала зоною протистояння.
Україна повинна потужно захищати свою позицію з допомогою дружніх делегацій. Про це написала член української делегації Парламентської асамблеї Ради Європи та нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук на своїй фейсбук-сторінці.
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Кравчук пояснила, що попереду – довга і серйозна робота: формуванням порядку денного і політичних альянсів, робота на авторитет наших представників всередині організації.
New normality – нова нормальність в Раді Європи. Більшість депутатів ПАРЄ підтримали резолюцію, яка дозволяє російській делегації залишитись в Парламентській асамблеї. Попри невиконання попередніх резолюцій ПАРЄ і зухвалу поведінку,
– зазначила вона.
Вона також наголосила, що в документ додали важливі поправки, які зафіксували анексію Криму з боку Росії в тексті і чіткі посилання на резолюції, які повинна виконати Росія.
"ПАРЄ знову стає зоною протистояння. На боці агресора – "непозбувна бентега" деяких європейських політиків хоч якось впихнути Росію в зону "нової нормальності", зробити вигляд, що всі дії агресора – це business as usual", – написала Кравчук.
Водночас на боці України – "наші щирі друзі з групи "Балтік +" та інших делегацій, які б’ються поруч з нами за справжні цінності Європи: непорушність кордонів та повагу до суверенітету".
На нашому боці – українці, які нас підтримують, і навіть сюди доходять повідомлення щирої підтримки. Зрештою, на нашому боці – правда. Яка мусить перемогти і переможе!
– підсумувала представниця України в ПАРЄ.
Російська делегація в ПАРЄ: останні події
Регламентномий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив два рішення, згідно з якими російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій.
Комітет розглянув скаргу за двома підставами:
- до російської делегації входять депутати, обрані у багатомандатному округу з урахуванням голосів у анексованому Криму;
- до російської делегації увійшли сенатори, що підтримали анексію Криму в 2014 році, через що перебувають під міжнародними санкціями.
Однак в асамблеї вирішили, що ці підстави не є достатніми для запровадження обмежень проти таких депутатів у ПАРЄ.
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Окрім того, на таємному голосуванні Парламентська асамблея Ради Європи таки обрала своїм віцеспікером голову російської делегації та віцеспікер Держдуми Росії Петра Толстого.