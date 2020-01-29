Знову зона протистояння, – делегація України в ПАРЄ про ситуацію із Росією

Рішення депутатів ПАРЄ дозволити Росії продовжити роботу в організації без санкцій означає те, що Парламентська асамблея знову стала зоною протистояння.

Україна повинна потужно захищати свою позицію з допомогою дружніх делегацій. Про це написала член української делегації Парламентської асамблеї Ради Європи та нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук на своїй фейсбук-сторінці.

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Кравчук пояснила, що попереду – довга і серйозна робота: формуванням порядку денного і політичних альянсів, робота на авторитет наших представників всередині організації.

New normality – нова нормальність в Раді Європи. Більшість депутатів ПАРЄ підтримали резолюцію, яка дозволяє російській делегації залишитись в Парламентській асамблеї. Попри невиконання попередніх резолюцій ПАРЄ і зухвалу поведінку,

– зазначила вона.

Вона також наголосила, що в документ додали важливі поправки, які зафіксували анексію Криму з боку Росії в тексті і чіткі посилання на резолюції, які повинна виконати Росія.

"ПАРЄ знову стає зоною протистояння. На боці агресора – "непозбувна бентега" деяких європейських політиків хоч якось впихнути Росію в зону "нової нормальності", зробити вигляд, що всі дії агресора – це business as usual", – написала Кравчук.

Водночас на боці України – "наші щирі друзі з групи "Балтік +" та інших делегацій, які б’ються поруч з нами за справжні цінності Європи: непорушність кордонів та повагу до суверенітету".

На нашому боці – українці, які нас підтримують, і навіть сюди доходять повідомлення щирої підтримки. Зрештою, на нашому боці – правда. Яка мусить перемогти і переможе!

– підсумувала представниця України в ПАРЄ.

Російська делегація в ПАРЄ: останні події

Регламентномий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив два рішення, згідно з якими російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій.

Комітет розглянув скаргу за двома підставами:

до російської делегації входять депутати, обрані у багатомандатному округу з урахуванням голосів у анексованому Криму;

до російської делегації увійшли сенатори, що підтримали анексію Криму в 2014 році, через що перебувають під міжнародними санкціями.

Однак в асамблеї вирішили, що ці підстави не є достатніми для запровадження обмежень проти таких депутатів у ПАРЄ.

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Окрім того, на таємному голосуванні Парламентська асамблея Ради Європи таки обрала своїм віцеспікером голову російської делегації та віцеспікер Держдуми Росії Петра Толстого.