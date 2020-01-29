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      Знову зона протистояння, – делегація України в ПАРЄ про ситуацію із Росією

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      В Україні назвали ПАРЄ зоною протистояння після повернення Росії / Ellen Wuibaux (Council of Europe)

      Рішення депутатів ПАРЄ дозволити Росії продовжити роботу в організації без санкцій означає те, що Парламентська асамблея знову стала зоною протистояння.

      Україна повинна потужно захищати свою позицію з допомогою дружніх делегацій. Про це написала член української делегації Парламентської асамблеї Ради Європи та нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук на своїй фейсбук-сторінці.

      До теми: Повернення української делегації в ПАРЄ – експерти оцінили ризикований крок

      Кравчук пояснила, що попереду – довга і серйозна робота: формуванням порядку денного і політичних альянсів, робота на авторитет наших представників всередині організації. 

      New normality – нова нормальність в Раді Європи. Більшість депутатів ПАРЄ підтримали резолюцію, яка дозволяє російській делегації залишитись в Парламентській асамблеї. Попри невиконання попередніх резолюцій ПАРЄ і зухвалу поведінку,
      – зазначила вона.

      Вона також наголосила, що в документ додали важливі поправки, які зафіксували анексію Криму з боку Росії в тексті і чіткі посилання на резолюції, які повинна виконати Росія.

      "ПАРЄ знову стає зоною протистояння. На боці агресора – "непозбувна бентега" деяких європейських політиків хоч якось впихнути Росію в зону "нової нормальності", зробити вигляд, що всі дії агресора – це business as usual", – написала Кравчук.

      Водночас на боці України – "наші щирі друзі з групи "Балтік +" та інших делегацій, які б’ються поруч з нами за справжні цінності Європи: непорушність кордонів та повагу до суверенітету".

      На нашому боці – українці, які нас підтримують, і навіть сюди доходять повідомлення щирої підтримки. Зрештою, на нашому боці – правда. Яка мусить перемогти і переможе! 
      – підсумувала представниця України в ПАРЄ.

      Російська делегація в ПАРЄ: останні події

      Регламентномий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив два рішення, згідно з якими російська делегація в асамблеї має продовжити роботу без санкцій.

      Комітет розглянув скаргу за двома підставами:

      • до російської делегації входять депутати, обрані у багатомандатному округу з урахуванням голосів у анексованому Криму;
      • до російської делегації увійшли сенатори, що підтримали анексію Криму в 2014 році, через що перебувають під міжнародними санкціями.

      Однак в асамблеї вирішили, що ці підстави не є достатніми для запровадження обмежень проти таких депутатів у ПАРЄ.

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      Окрім того, на таємному голосуванні Парламентська асамблея Ради Європи таки обрала своїм віцеспікером голову російської делегації та віцеспікер Держдуми Росії Петра Толстого. 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Україна – Росія Новини Росії ПАРЄ Новини України Новини політики
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