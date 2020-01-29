Опять зона противостояния, – делегация Украины в ПАСЕ о ситуации с Россией

Решение депутатов ПАСЕ позволить России продолжить работу в организации без санкций означает, что Парламентская ассамблея вновь стала зоной противостояния.

Украина должна мощно защищать свою позицию при помощи дружественных делегаций. Об этом написала член украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы и нардепка от "Слуги народа" Евгения Кравчук на своей фейсбук-странице.

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Кравчук объяснила, что впереди – долгая и серьезная работа, формирование повестки дня и политических альянсов, работа на авторитет наших представителей внутри организации.

New normality – новая нормальность в Совете Европы. Большинство депутатов ПАСЕ поддержали резолюцию, которая позволяет российской делегации остаться в Парламентской ассамблее. Несмотря на невыполнение предыдущих резолюций ПАСЕ и вызывающее поведение,

– отметила она.

Она также отметила, что в документ добавили важные поправки, которые зафиксировали аннексию Крыма со стороны России в тексте и четкие ссылки на резолюции, которые должна выполнить Россия.

"ПАСЕ вновь становится зоной противостояния. На стороне агрессора – непреодолимое желание некоторых европейских политиков как-то впихнуть Россию в зону "новой нормальности", сделать вид, что все действия агрессора – это business as usual", – написала Кравчук.

В то же время на стороне Украины – "наши искренние друзья из группы "Балтик +" и других делегаций, которые сражаются рядом с нами за настоящие ценности Европы: нерушимость границ и уважение к суверенитету".

На нашей стороне – украинцы, которые нас поддерживают, и даже сюда доходят сообщения искренней поддержки. В конце концов, на нашей стороне – правда. Которая должна победить и победит!

– подытожила представительница Украины в ПАСЕ.

Российская делегация в ПАСЕ: последние события

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял два решения, согласно которым российская делегация в ассамблее должна продолжить работу без санкций.

Комитет рассмотрел жалобу по двум основаниям:

в российскую делегацию входят депутаты, избранные в многомандатном округе с учетом голосов в аннексированном Крыму;

в российскую делегацию вошли сенаторы, которые поддержали аннексию Крыма в 2014 году, за что находятся под международными санкциями.

Однако в ассамблее решили, что эти основания не являются достаточными для введения ограничений против таких депутатов в ПАСЕ.

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Кроме того, на тайном голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы таки выбрала своим вице-спикером главу российской делегации и вице-спикера Госдумы России Петра Толстого.