00:43
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Опять зона противостояния, – делегация Украины в ПАСЕ о ситуации с Россией

      134 Читати новину українською
      В Украине назвали ПАСЕ зоной противостояния после возвращения России / Ellen Wuibaux (Council of Europe)

      Решение депутатов ПАСЕ позволить России продолжить работу в организации без санкций означает, что Парламентская ассамблея вновь стала зоной противостояния.

      Украина должна мощно защищать свою позицию при помощи дружественных делегаций. Об этом написала член украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы и нардепка от "Слуги народа" Евгения Кравчук на своей фейсбук-странице.

      К теме: Возвращение украинской делегации в ПАСЕ: эксперты оценили рискованный шаг

      Кравчук объяснила, что впереди – долгая и серьезная работа, формирование повестки дня и политических альянсов, работа на авторитет наших представителей внутри организации.

      New normality – новая нормальность в Совете Европы. Большинство депутатов ПАСЕ поддержали резолюцию, которая позволяет российской делегации остаться в Парламентской ассамблее. Несмотря на невыполнение предыдущих резолюций ПАСЕ и вызывающее поведение,
      – отметила она.

      Она также отметила, что в документ добавили важные поправки, которые зафиксировали аннексию Крыма со стороны России в тексте и четкие ссылки на резолюции, которые должна выполнить Россия.

      "ПАСЕ вновь становится зоной противостояния. На стороне агрессора – непреодолимое желание некоторых европейских политиков как-то впихнуть Россию в зону "новой нормальности", сделать вид, что все действия агрессора – это business as usual", – написала Кравчук.

      В то же время на стороне Украины – "наши искренние друзья из группы "Балтик +" и других делегаций, которые сражаются рядом с нами за настоящие ценности Европы: нерушимость границ и уважение к суверенитету".

      На нашей стороне – украинцы, которые нас поддерживают, и даже сюда доходят сообщения искренней поддержки. В конце концов, на нашей стороне – правда. Которая должна победить и победит!
      – подытожила представительница Украины в ПАСЕ.

      Российская делегация в ПАСЕ: последние события

      Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял два решения, согласно которым российская делегация в ассамблее должна продолжить работу без санкций.

      Комитет рассмотрел жалобу по двум основаниям:

      • в российскую делегацию входят депутаты, избранные в многомандатном округе с учетом голосов в аннексированном Крыму;
      • в российскую делегацию вошли сенаторы, которые поддержали аннексию Крыма в 2014 году, за что находятся под международными санкциями.

      Однако в ассамблее решили, что эти основания не являются достаточными для введения ограничений против таких депутатов в ПАСЕ.

      Смотрите также: Антисемит и гомофоб Толстой стал вицеспикером ПАСЕ: видео скандалов россиянина

      Кроме того, на тайном голосовании Парламентская ассамблея Совета Европы таки выбрала своим вице-спикером главу российской делегации и вице-спикера Госдумы России Петра Толстого.

      За кого проголосуют больше всего украинцев на выборах в ВР: результаты опроса
      29 января
      884
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия ПАСЕ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 29 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      29 января , 23:00 Спасение от импичмента: станет ли Зеленский "адвокатом Трампа"
      Іван Яковина 106
      29 января , 22:20 Главные новости 29 января: разрыв Британии и ЕС, увольнение Кравцова и наступление России в ПАСЕ
      Ірина Юрковська 153
      27 января , 15:02 Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов
      74
      27 января , 19:04 Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере
      54
      29 января , 22:00 Письмо из Луганска: как мы вернулись во времена СССР
      Ольга Черненко 185
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук