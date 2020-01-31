16:01
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Ясько озвучила стратегічні плани України в ПАРЄ

      100 Читать новость на русском
      Ясько розповіла про плани української делегації в ПАРЄ / Фото з Facebook Єлизавети Ясько

      Україна в Парламентській асамблеї Ради Європи буде постійно нагадувати про російську агресію – анексію Криму та війну на Донбасі. Також наша делегація планує збудувати Україні репутацію молодої та активної держави.

      Про це заявила голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ, народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, передає "Європейська правда". За її словами, європейські держави інколи забувають про агресивну політику Росії.

      Цікаво: Підтримує Росію у ПАРЄ: Ясько пояснила, чому Льовочкіну не виключать з делегації України

      "Ми працюватимемо у Страсбурзі, щоб нагадувати, що в Європі є анексовані території. Що у XXI столітті на нашому континенті можливі окупація і війна. Ми мусимо про це тут говорити, нагадувати про агресію одного члена Ради Європи проти іншого, тому що інколи європейські країни про це забувають", –  сказала Ясько.

      За її словами, делегація також буде вибудовувати у ПАРЄ нову репутацію України – активної і молодої держави, що відіграє одну з ключових ролей в європейській політиці і займається не лише своїми справами.

      Про російську агресію не можна забувати, і ми цього не допустимо. Водночас це не може бути єдиною темою, на якій ми зосереджені. Це повинно бути паралельно. Так само, як і всередині країни: у нас війна, питання безпеки важливі, але при цьому без розвитку економіки, інновацій, без реформ ми нічого не зможемо досягти,
      – наголосила Ясько.

      Зауважимо, напередодні ПАРЄ офіційно дозволила працювати у російській делегації депутатам, які голосували за анексію Криму та перебувають під міжнародними санкціями. Окрім того, члени Асамблеї у повному обсязі повернули РФ повноваження її делегації.

      До теми: Знову зона протистояння, – делегація України в ПАРЄ про ситуацію із Росією

      Що треба знати про повернення України до ПАРЄ: основне

      • У 2014 році Росію позбавили права голосу в ПАРЄ через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму. У відповідь Москва припинила свою участь в організації та не платила відповідні членські внески.
      • Українська делегація п'ять років робила все можливе, аби не допустити повернення Росії в ПАРЄ.
      • Проте 25 червня 2019 року ПАРЄ повернула Росію до роботи в організації без обмежень права голосу.
      • Делегації України одразу покинула залу засідань та призупинила роботу в організації. Згодом від участі в осінній сесії ПАРЄ відмовилась і нова делегація, до якої увійшли нардепи Верховної Ради 9 скликання.
      • Вже 16 січня 2020 року парламент проголосував за постанову про участь української делегації в січневій сесії ПАРЄ.
      • 27 січня у Страсбурзі відкрилась зимова сесія ПАРЄ, а члена української делегації Олександра Мережка обрали віцепрезидентом організації.
      Млинці на молоці: простий рецепт приготування
      сьогодні
      38167
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Росії ПАРЄ Єлизавета Ясько
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Коронавірус проти технологій: як епідемія впливає на IT-сферу
      Михайло Года
      сьогодні , 15:00 Неочікувано отримала задоволення: перші враження від перегляду комедії "Наші котики"
      Саша Кольцова 207
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      260
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      450
      сьогодні , 14:50 Ціни на бензин падають: що буде далі
      Юлія Поскробок 3638
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук