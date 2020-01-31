Ясько озвучила стратегічні плани України в ПАРЄ

Україна в Парламентській асамблеї Ради Європи буде постійно нагадувати про російську агресію – анексію Криму та війну на Донбасі. Також наша делегація планує збудувати Україні репутацію молодої та активної держави.

Про це заявила голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ, народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, передає "Європейська правда". За її словами, європейські держави інколи забувають про агресивну політику Росії.

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"Ми працюватимемо у Страсбурзі, щоб нагадувати, що в Європі є анексовані території. Що у XXI столітті на нашому континенті можливі окупація і війна. Ми мусимо про це тут говорити, нагадувати про агресію одного члена Ради Європи проти іншого, тому що інколи європейські країни про це забувають", – сказала Ясько.

За її словами, делегація також буде вибудовувати у ПАРЄ нову репутацію України – активної і молодої держави, що відіграє одну з ключових ролей в європейській політиці і займається не лише своїми справами.

Про російську агресію не можна забувати, і ми цього не допустимо. Водночас це не може бути єдиною темою, на якій ми зосереджені. Це повинно бути паралельно. Так само, як і всередині країни: у нас війна, питання безпеки важливі, але при цьому без розвитку економіки, інновацій, без реформ ми нічого не зможемо досягти,

– наголосила Ясько.

Зауважимо, напередодні ПАРЄ офіційно дозволила працювати у російській делегації депутатам, які голосували за анексію Криму та перебувають під міжнародними санкціями. Окрім того, члени Асамблеї у повному обсязі повернули РФ повноваження її делегації.

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