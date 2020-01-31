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      Підтримує Росію у ПАРЄ: Ясько пояснила, чому Льовочкіну не виключать з делегації України

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      Ясько пояснила, чому Льовочкіну не можна виключити з української делегації в ПАРЄ / Колаж 24 каналу

      Депутатку ОПЗЖ Юлію Льовочкіну не можна виключити з української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи через квотний принцип. Зауважимо, нардепка має чітку проросійську позицію і єдина з українців голосувала в ПАРЄ за повернення усіх повноважень країні-агресору.

      Ситуацію з Льовочкіною пояснила голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ, народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько на своїй сторінці у фейсбук.

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      "Відповідно до правил ПАРЄ, кожна делегація національних парламентів створюється по квотному принципу з представників всіх фракцій парламенту. Це є обов'язковим принципом при формуванні делегації і якщо ця умова порушується – повноваження делегації не затверджуються. Ні я, ні хтось інший немає права включати чи виключати когось з делегації", – сказала Ясько.

      За її словами, відповідно до принципу вільного мандата, кожен член делегації має право голосувати на власний розсуд, а делегація формується з усіх парламентських сил.

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      Депутатка також додала, що партії самі визначають кандидата, який має стати членом української делегації в ПАРЄ і представляти там цю політсилу.

      Відомо, яку політичну силу пані Льовочкіна представляє, і яку політику ця сила проводить. Я не даватиму оцінку вчинку пані Юлії, це справа її партійних босів та виборців. Зазначу, що решта 11 членів делегації, зокрема і я, проголосували проти усіх рішень щодо повернення Росії в ПАРЄ. Вважаю саме таку позицію політично, юридично і морально правильною,
      – підсумувала Ясько.

       

      Що відомо про Льовочкіну та її підтримку Росії в ПАРЄ?Юлія Льовочкіна – колишня регіоналка, сестра олігарха і ексголови адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна. Має антиукраїнську позицію і підтримує політику Росії-агресора. Вона виступала проти введення санкції щодо Москви і навіть закликала протидіяти українській владі, "що намагається побудувати стіну між Україною і Росією".

      У 2015 році стала першою заступницею голови української делегації в ПАРЄ, а зараз є просто її членкинею.

      29 січня 2020 року ПАРЄ у повному обсязі повернула повноваження делегації Росії. Льовочкіна єдина з делегації України проголосувала за відповідну резолюцію.

      Україна повернулася до роботи в ПАРЄ: основне

      • Росію позбавили права голосу в ПАРЄ у 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму. Кремль у відповідь припинив свою участь в організації та не платив відповідні внески. Українська делегація п'ять років робила все можливе, аби не допустити повернення Росії в ПАРЄ.
      • Проте 25 червня 2019 року ПАРЄ повернула Росію до роботи в організації без обмежень права голосу.
      • Українська делегація одразу покинула залу засідань та призупинила роботу в організації. Згодом від участі в осінній сесії ПАРЄ відмовилась і нова делегація України, до якої увійшли нардепи Верховної Ради 9 скликання.
      • Вже 16 січня 2020 року парламент проголосував за постанову про участь української делегації в січневій сесії ПАРЄ. 27 січня у Страсбурзі відкрилась її зимова сесія, а члена української делегації Олександра Мережка обрали віцепрезидентом організації.
      • Під час зимової сесії ПАРЄ офіційно дозволила працювати у російській делегації депутатам, які голосували за анексію Криму та перебувають під міжнародними санкціями.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда ПАРЄ Опозиційна платформа – За життя Єлизавета Ясько Слуга народу Верховна Рада
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