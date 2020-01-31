У ПАРЄ розширилася коаліція проти повернення Росії: деталі

У ПАРЄ низка делегацій підписала декларацію про незгоду з підтвердженням повноважень російської делегації. До складу коаліції, яка виступила проти прощення Росії, увійшли як ті країни, що і раніше голосували проти повернення Росії, так і нові противники цієї ідеї.

Про підписання декларації про незгоду повідомила членкиня української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько у своєму фейсбуці.

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Хто підписав декларацію

Україна,

Литва,

Латвія,

Естонія,

Польща,

Велика Британія,

Ісландія,

Грузія,

Молдова

Словаччина,

Швеція.

Вартим уваги також той важливий факт, що поставили свої підписи під декларацією поставили представники усіх чотирьох найбільших груп у Парламентській асамблеї Ради Європи:

Європейської народної партії;

соціалістів,

лібералів,

консерваторів.

Це означає, що у Європі є відповідальні політики з усіх політичних таборів, які усвідомлюють кризу Ради Європи, і вважають, що прощення Росії – це не шлях до миру та демократії, а потурання її агресивним забаганкам. Ми не самі і будемо боротися за Україну та принципи демократії і прав люди в ПАРЄ,

– запевнила Єлизавета Ясько.

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У своїй декларації делегати ПАРЄ, зокрема, наголошують, що російська агресія проти України та Грузії, яка триває і досі, зберігає можливість для накладення на агресора нових санкцій.

До нової декларації, зокрема, приєдналися представники Ісландії, Молдови та Словаччини, які раніше підтримали повернення Росії у Парламентську асамблею.



Хто проголосував за повернення Росії до ПАРЄ / інфографіка 24 каналу