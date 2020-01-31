У ПАРЄ розширилася коаліція проти повернення Росії: деталі
У ПАРЄ низка делегацій підписала декларацію про незгоду з підтвердженням повноважень російської делегації. До складу коаліції, яка виступила проти прощення Росії, увійшли як ті країни, що і раніше голосували проти повернення Росії, так і нові противники цієї ідеї.
Про підписання декларації про незгоду повідомила членкиня української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько у своєму фейсбуці.
До слова: Ясько озвучила стратегічні плани України в ПАРЄ
Хто підписав декларацію
- Україна,
- Литва,
- Латвія,
- Естонія,
- Польща,
- Велика Британія,
- Ісландія,
- Грузія,
- Молдова
- Словаччина,
- Швеція.
Вартим уваги також той важливий факт, що поставили свої підписи під декларацією поставили представники усіх чотирьох найбільших груп у Парламентській асамблеї Ради Європи:
- Європейської народної партії;
- соціалістів,
- лібералів,
- консерваторів.
Це означає, що у Європі є відповідальні політики з усіх політичних таборів, які усвідомлюють кризу Ради Європи, і вважають, що прощення Росії – це не шлях до миру та демократії, а потурання її агресивним забаганкам. Ми не самі і будемо боротися за Україну та принципи демократії і прав люди в ПАРЄ,
– запевнила Єлизавета Ясько.
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У своїй декларації делегати ПАРЄ, зокрема, наголошують, що російська агресія проти України та Грузії, яка триває і досі, зберігає можливість для накладення на агресора нових санкцій.
До нової декларації, зокрема, приєдналися представники Ісландії, Молдови та Словаччини, які раніше підтримали повернення Росії у Парламентську асамблею.
Хто проголосував за повернення Росії до ПАРЄ / інфографіка 24 каналу