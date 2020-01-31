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      У ПАРЄ розширилася коаліція проти повернення Росії: деталі

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      Ісландія, Словаччина і Молдова приєдналися до декларації проти повернення Росії в ПАРЄ / фото: Рада Європи

      У ПАРЄ низка делегацій підписала декларацію про незгоду з підтвердженням повноважень російської делегації. До складу коаліції, яка виступила проти прощення Росії, увійшли як ті країни, що і раніше голосували проти повернення Росії, так і нові противники цієї ідеї.

      Про підписання декларації про незгоду повідомила членкиня української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько у своєму фейсбуці.

      До слова: Ясько озвучила стратегічні плани України в ПАРЄ

      Хто підписав декларацію

      • Україна,
      • Литва,
      • Латвія,
      • Естонія,
      • Польща,
      • Велика Британія,
      • Ісландія,
      • Грузія,
      • Молдова
      • Словаччина,
      • Швеція.

      Вартим уваги також той важливий факт, що поставили свої підписи під декларацією поставили представники усіх чотирьох найбільших груп у Парламентській асамблеї Ради Європи:

      • Європейської народної партії;
      • соціалістів,
      • лібералів,
      • консерваторів.

      Це означає, що у Європі є відповідальні політики з усіх політичних таборів, які усвідомлюють кризу Ради Європи, і вважають, що прощення Росії – це не шлях до миру та демократії, а потурання її агресивним забаганкам. Ми не самі і будемо боротися за Україну та принципи демократії і прав люди в ПАРЄ,
      – запевнила Єлизавета Ясько.

      Цікаво: Українська депутатка проголосувала за поверення Росії до ПАРЄ

      У своїй декларації делегати ПАРЄ, зокрема, наголошують, що російська агресія проти України та Грузії, яка триває і досі, зберігає можливість для накладення на агресора нових санкцій.

      До нової декларації, зокрема, приєдналися представники Ісландії, Молдови та Словаччини, які раніше підтримали повернення Росії у Парламентську асамблею.

      ПАРЄ, повернення Росії
      Хто проголосував за повернення Росії до ПАРЄ / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії ПАРЄ Словаччина Молдова Єлизавета Ясько Ісландія
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