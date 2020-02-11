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      Свідка з неправдивим алібі для Антоненка підіслала прокуратура, – адвокат Кулик

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      Андрій Антоненко Riffmaster / 24 канал

      Свідка Олексія Єрмілова з неправдивим алібі для підозрюваного у справі Шеремета сержанта Сил спецоперацій та музиканта Андрія Антоненка підіслала Генпрокуратура, вважає адвокат підзахисного Станіслав Кулик.

      Про це захисник повідомив у коментарі 24 каналу і послався на відповідні документи, які опинились з дозволу адвоката у розпорядженні нашого видання (дивіться документи нижче).

      Читайте також: Справа Шеремета: адвокати оприлюднили показові документи для виправдання Антоненка. Ексклюзив

      Річ у тім, що 13 грудня так званий товариш Антоненка Єрмілов у ефірі 4 каналу повідомив, що в день вбивства Шеремета підозрюваний знаходився у нього вдома та вчив його гри на гітарі. Проте згодом поліція спростувала це алібі, а свідок сказав, що помилився у датах. Відтак, алібі виявилося хибним і спричинило хвилю дискредитації Антоненка в інфопросторі.

      Свідка з неправдивим алібі для Антоненка підіслала прокуратура. Свідок на допиті 13 січня слідчим органам повідомив, що радився щодо надання інформації поліції з заступником Генерального прокурора Віктором Чумаком. А потім той самий Чумак продовжив строк досудового розслідування ще на 4 місяці, коли інші відмовлялись продовжувати. Думаю, свідок не міг напряму відверто казати, що його підіслала прокуратура. Але ж не може бути аж отакий збіг,
      – пояснив Кулик.

      У стенограмі до протоколу додаткового допиту є підтвердження слів адвоката щодо того, що Єрмілов таки радився з Чумаком. Утім, нібито проігнорував вказівку і першочергово надав коментар ЗМІ замість надання показань слідчим органам.

      "Багато журналістів сконтактувалися (зі мною, – ред.) і я так відмовлявся, поки я не проконсультувався з Віктором Чумаком, що мені робити, куди йти. Ну, він порадив йти до слідчого і давати (показання – ред.), але я вирішив, що треба це заявити. Щоб не було потім, що мовчав кілька днів, потім з'явився, щоб не було потім ніяких інцидентів", – сказав Єрмілов.

       

      Стенограма до протоколу додаткового допиту свідка у справі Шеремета Олексія Єрмілова

      Натомість заступник Генпрокурора відмовився прокоментувати, чи дійсно він радив, як діяти Єрмілову.

      Я не коментую кримінальні провадження, у яких я не є членом групи прокурорів. У цьому я не є,
      – сказав у коментарі 24 каналу Чумак.

      Щоправда, поширеною практикою серед очільників прокуратур та їх заступників є надання публічних коментарів щодо кримінальних проваджень без врахування того, чи входять вони у відповідну групу прокурорів. Зокрема 30 січня очільник Генпрокуратури Руслан Рябошапка заявив, що для передачі в суд справи про обвинувачення виконавців і організаторів убивства журналіста Павла Шеремета недостатньо доказів, а тому, мовляв, потрібні ще додаткові докази.

      Важливо також зазначити: у стенограмі вказано, що Єрмілов дав перший коментар про хибне алібі Антоненка 4-му каналу, на інформаційну політику якого має вплив Дмитро Добродомов – політичний соратник Віктора Чумака.

      Вони мені написали кілька разів, я перепитав, як мені краще зробити, сказали: "ну скажи, як є", я сказав, як я пам'ятав. Але після ретельної перевірки я не можу підтвердити, що це було конкретно в цей день. Я би й радий був підтвердити, але,
      – сказав Єрмілов на додатковому допиті, про що йдеться у стенограмі.

      Окрім того, адвокат Кулик наголосив, що показання "хибного свідка" зіграли певну роль, у зв'язку з чим саме Віктор Чумак і продовжив строки досудового розслідування у справі Шеремета ще на 4 місяці. Тоді, коли і Генпрокурор, і інші його заступники відмовилися це зробити, наголошує захисник.

      "Які підстави для продовження? Нібито наявність ризиків, що Антоненко буде переховуватися, впливати на свідків – підшуковувати таких, як Єрмілов, знищувати докази і таке інше. Але не мають бути докази того, що він не буде цього робити. Мають бути докази того, що він буде це робити, але їх немає. До того ж Антоненко має міцні соціальні зв'язки, місце навчання, місце роботи (служби), власне житло і позитивну репутацію. Тож він не може все покинути і переховуватись", – продовжує адвокат.

      Натомість заступник Генпрокурора відмовився прокоментувати, чи дійсно неправдиві показання Єрмілова щодо алібі – ключова підстава для продовження строку досудового розслідування.

      "Усі підстави викладені у клопотанні", – сказав Чумак.

      Постанова про продовження строку досудового розслідування у цій справі на 4 місяці.

      Нагадаємо, 5 лютого Печерський районний суд міста Києва продовжив тримання під вартою Андрія Антоненка до 4 квітня без права внесення застави. У засіданні суддя не задовольнив клопотання адвоката Станіслава Кулика про витребування документу, який має вирішальнe доказовe значeння. Йдеться про висновок eкспeрта від 25 сeрпня 2016-го про те, що зріст особи, зафіксованої на відeокамeрах напeрeдодні вбивства Шeрeмeта, значно менший від зросту Антоненка. Утім, у матеріалах справи досі нeмає інформації про зріст Антонeнка. Нeзважаючи на тe, що захисники щe 2 місяці тому клопотали про провeдeння eкспeртизи зросту їх підзахисного.

      За словами адвоката Антоненка, жодних однозначних твeрджeнь і однозначних доказів на обгрунтування мотиву й підозри нeмає, також немає обґрунтування, чому самe тримання під вартою, а нe м'якший запобіжний захід, оскільки нових ризиків для його продовжeння прокурор нe надав.

      Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета
      Хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під нічним домашнім арештом.

      Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.

      Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.

      Читайте також: Вбивство Шеремета: Андрій Антоненко відмовився давати свідчення у справі

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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Статті Вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster Віктор Чумак
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