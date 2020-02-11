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      Свидетеля с ложным алиби для Антоненко подослала прокуратура, – адвокат Кулик

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      Андрей Антоненко Riffmaster / 24 канал

      Свидетеля Алексея Ермилова с ложным алиби для подозреваемого в деле Шеремета сержанта Сил спецопераций и музыканта Андрея Антоненко подослала Генпрокуратура, считает адвокат подзащитного Станислав Кулик.

      Об этом защитник сообщил в комментарии 24 каналу и сослался на соответствующие документы, которые оказались с разрешения адвоката в распоряжении нашего издания (см. документы ниже).

      Читайте также: Дело Шеремета: адвокаты обнародовали показательные документы для оправдания Антоненко. Эксклюзив

      Дело в том, что 13 декабря так называемый товарищ Антоненко Ермилов в эфире 4 канала сообщил, что в день убийства Шеремета подозреваемый находился у него дома и учил его игре на гитаре. Однако впоследствии полиция опровергла это алиби, а свидетель сказал, что ошибся в датах. Следовательно, алиби оказалось ложным и повлекло волну дискредитации Антоненко в инфопространстве.

      Свидетеля с ложным алиби для Антоненко подослала прокуратура. Свидетель на допросе 13 января сообщил следственным органам, что советовался относительно предоставления информации полиции с заместителем Генерального прокурора Виктором Чумаком. А потом тот же Чумак продлил срок досудебного расследования еще на 4 месяца, когда другие отказывались продолжать. Думаю, свидетель не мог напрямую откровенно говорить, что его подослала прокуратура. Но ведь не может быть аж такое совпадение,
      – пояснил Кулик.

      В стенограмме протокола дополнительного допроса есть подтверждение слов адвоката относительно того, что Ермилов все же советовался с Чумаком. Впрочем, якобы проигнорировал указание и в первую очередь дал комментарий СМИ вместо дачи показаний следственным органам.

      "Много журналистов контактировали (со мной, – ред.) и я так отказывался, пока я не проконсультировался с Виктором Чумаком, что мне делать, куда идти. Ну, он посоветовал идти к следователю и давать (показания – ред.), но я решил, что надо это заявить. Чтобы не было потом, что молчал несколько дней, потом появился, чтобы не было потом никаких инцидентов", – сказал Ермилов.

      Стенограмма к протоколу дополнительного допроса свидетеля по делу Шеремета Алексея Ермилова

      Зато заместитель Генпрокурора отказался прокомментировать, действительно ли он советовал как действовать Ермилову.

      Я не комментирую уголовные производства, в которых я не являюсь членом группы прокуроров. В этом я не являюсь,
      – сказал в комментарии 24 каналу Чумак.

      Правда, распространенной практикой среди руководителей прокуратур и их заместителей является предоставление публичных комментариев относительно уголовных производств без учета того, входят ли они в группу прокуроров. В частности, 30 января глава Генпрокуратуры Руслан Рябошапка заявил, что для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета недостаточно доказательств, а потому, мол, нужны еще дополнительные доказательства.

      Важно также отметить: в стенограмме указано, что Ермилов дал первый комментарий о ложном алиби Антоненко 4-му каналу, на информационную политику которого имеет влияние Дмитрий Добродомов – политический соратник Виктора Чумака.

      Они мне написали несколько раз, я переспросил, как мне лучше сделать, сказали: "Ну, скажи, как есть", я сказал, как я помнил. Но после тщательной проверки я не могу подтвердить, что это было конкретно в этот день. Я бы и рад был подтвердить, но...
      – сказал Ермилов на дополнительном допросе, что зафиксировано в стенограмме.

      Кроме того, адвокат Кулик отметил, что показания "ложного свидетеля" сыграли определенную роль, в связи с чем именно Виктор Чумак и продлил сроки досудебного расследования по делу Шеремета еще на 4 месяца. Тогда когда и Генпрокурор, и другие его заместители отказались это сделать, отмечает защитник.

      "Какие основания для продления? Якобы наличие рисков, что Антоненко будет скрываться, влиять на свидетелей – искать таких, как Ермилов, уничтожать доказательства и прочее. Но не должны быть доказательства того, что он не будет этого делать. Должны быть доказательства того, что он будет это делать, но их нет. К тому же Антоненко имеет прочные социальные связи, место учебы, место работы (службы), собственное жилье и положительную репутацию. Поэтому он не может все бросить и скрываться", – продолжает адвокат.

      Зато заместитель Генпрокурора отказался прокомментировать, действительно ли ложные показания Ермилова по алиби – ключевое основание для продления срока досудебного расследования.

      "Все основания изложены в ходатайстве", – сказал Чумак.

      Постановление о продлении срока досудебного расследования по этому делу на 4 месяца.

      Напомним, 5 февраля Печерский районный суд города Киева продлил содержание под стражей Андрея Антоненко до 4 апреля без права внесения залога. На заседании судья не удовлетворил ходатайство адвоката Станислава Кулика об истребовании документа, который имеет решающее доказательственное значение. Речь идет о заключении эксперта от 25 августа 2016 года о том, что рост лица, зафиксированного на видеокамерах накануне убийства Шеремета, значительно меньше роста Антоненко. Впрочем, в материалах дела до сих пор нет информации о росте Антоненко. Несмотря на то, что защитники еще 2 месяца назад ходатайствовали о проведении экспертизы роста их подзащитного.

      По словам адвоката Антоненко, никаких однозначных утверждений и однозначных доказательств в обосновании мотива и подозрения нет, также нет обоснования, почему именно содержание под стражей, а не более мягкая мера пресечения, поскольку новых рисков для его продолжения прокурор не предоставил.

      Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета Кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Дугарь находится под ночным домашним арестом.

      Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывала взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.

      Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.

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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Виктор Чумак Андрей Антоненко Riffmaster Убийство Павла Шеремета
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