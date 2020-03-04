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      Справа Шеремета: проходять обшуки в юриста Маслова, що критикував Авакова

      - Читать новость на русском
      Леонід Маслов (праворуч)

      У юриста Леоніда Маслова проводять обшуки. Він входить до групи захисту фігуранта справи Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster).

      Як повідомив у фейсбуці адвокат Масі Найєм, обшук відбувається на підставі ухвали Печерського райсуду Києва. А відповідне клопотанням подав слідчий.

      Радим ознайомитися! Справа Шеремета: чи спростує слідство неспівпадіння зросту Антоненка та вбивці. Ексклюзив

      На переконання останнього, Маслов нібито заходив у профіль Антоненка в одній із соцмереж. Там він міг знищити або пошкодити інформацію, що стосується кримінального провадження проти Антоненка.

      На переконання Найєма, "це неправда та це легко перевірити". Також адвокат повідомив, що Маслов постійно висвітлював інформацію у справі Андрія Антоненка та критикував міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

      Із постанови суду не ясно, яку саме інформацію міг видалити Маслов. Відповідний документ оприлюднила фейсбук-сторінка на підтримку Антоненка Free Riff.

      За інформацією "Української правди", зі сторінки Антоненка зникли пости, пов'язані зі справою Шеремета. Однак згодом видання з’ясувало, що дописи можуть бути прихованими, і зробила це, ймовірно, сама соцмережа Facebook.

      Що відомо про Леоніда Маслова 

      Він не є офіційним адвокатом Антоненка. Щоправда, Маслов входить до групи захисту, допомагає адвокатам та публічно критикує версію слідства.

      У соцмережі юрист часто описував версію захисту та недоліки, які, на думку захисту, є у версії правоохоронців. Зокрема, Маслов публікував дані геолокації зі сторінки Антоненка, які свідчили, що в момент підготовки вбивства музикант перебував вдома.

      Що каже Маслов про справу Антоненка? Нове алібі та чому ветеран не винен у загибелі Шеремета

      Список підозрюваних у вбивстві Шеремета:

      • Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
      • Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
      • Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
      • Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім'я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

      Довідка! Автомобіль із Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Розслідування Андрій Антоненко Riffmaster Новини політики Новини України Вбивство Павла Шеремета
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