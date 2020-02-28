Справа Шеремета: чи спростує слідство неспівпадіння зросту Антоненка та вбивці. Ексклюзив

Слідство замовило нову експертизу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 13 лютого 2020 року, аби "підігнати" дані під Андрія Антоненка і спростувати існуючі висновки двох попередніх експертиз, які доводять: підозрюваний не закладав вибухівку, бо вищий на 10 сантиметрів від вбивці журналіста.

Про це повідомив сайту 24 каналу адвокат Андрія Антоненка Станіслав Кулик.

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Чому новий експертний висновок породжує сумніви?

Висновок експерта КНІДСЕ показує, що зріст при ходьбі, нібито, визначити не можливо.

Неможливо встановити зріст осіб, що зафіксовані у наданих на дослідження відеозаписах, з достатньою точністю та врахувати або оцінити точність вимірювань,

– йдеться у висновку.

Натомість адвокат Кулик переконаний: при наявності результатів попередніх експертиз зросту за 2016 рік з чіткими висновками, очевидно, що призначення нових експертиз з аналогічними або схожими питаннями – це зловживання процесуальними правами і намагання знайти інші відповіді, які слідство влаштують.

фото експертизи за 2020 рік. (є тільки пдф, який не може прошити тут)

"Оскільки попередні висновки експерта не співпадають з офіційною версією органу досудового розслідування щодо зросту Антоненка, вони тому й приховували їх від адвокатів. Оскільки офіційно вже давно відомо, у тому числі й органам досудового розслідування, що Антоненко вищий від причетної до вбивства особи на 10 сантиметрів, то їм треба було якимось чином спростувати різницю в зрості, аби "підігнати" всю інформацію під Антоненка. Себто, існуючі висновки експертів спростовувати або написати, що неможливо визначити зріст на той момент. Вони так і зробили", – прокоментував адвокат Кулик.

Окрім того, на думку Леоніда Маслова, цей висновок свідчить про особливу лояльність експерта до слідства й містить ознаки спотворення результату.

Він також фактично дискредитує експертну роботу поліцейської експертної установи і роботу поліції в цілому. Але головне: перші висновки він, вочевидь, не спростовує,

– переконаний Маслов.

Ключові докази для виправдання Антоненка

Річ у тім, що адвокати неодноразово наголошували: підозрюваний Антоненко виявився вищим від чоловіка з камер нагляду. По-перше, про це свідчать дані експертизи, проведеної 25 серпня 2016 року, ще коли про Антоненка не йшлося. Експерт аналізував відео з камер спостереження, розташованих у кварталах навколо місця вибуху і місця проживання Шеремета. Згідно з результатами експертизи, зріст чоловіка на відео становить 170 сантиметрів. Можливе відхилення, яке заклав експерт, +\- 3%. Ця похибка пов'язана з нечітким зображенням, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові, а також тим, що експерту невідома висота підошви та підборів на взутті. Отже, за висновком експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 сантиметра до 175,1 сантиметра. Водночас захисники Антоненка переконують: його зріст – 180 сантиметрів, посилаючись на військовий квиток, який є у матеріалах справи.

Матеріали першої експертизи за 2016 рік / Фото автора (24 канал)

По-друге, ще 1 вересня 2016 року за ініціативи слідства та ж установа при МВС зробила ще одну експертизу зросту вбивці. Екперт дійшов висновку, що зріст особи у кепці з наданих на експертизу відео файлів відповідає 172 см ± 5,16 см. Себто, дані цієї експертизи також доводять: Антоненко не може бути причетним до вбивства, оскільки навіть з урахуванням похибки вищий від вбивці більше, ніж на 2 сантиметри. Також з урахуванням похибки вбивця може мати й 165 см, тобто бути на цілу голову нижчим, від Антоненка. Адвокати переконані: висновки цих двох експертиз мають ключове доказове значення для виправдання Антоненка.

Експертиза за 2016 рік

"Ці висновки експертів – об'єктивні і точні. Бо на час проведення експертиз не було відомо, хто міг бути причетним, не йшлося про Дугар, Кузьменко чи Антоненка. Не було під кого підганяти результати висновків експертів, розумієте? Тому тоді для пошуків реальних виконавців вбивства було проведено об'єктивні експертизи і отримано об'єктивні дані. Коли проводилась експертиза вже пов'язана з Антоненком, експерти, які певним чином залежні від органів досудового розслідування, зробили їм "потрібні" висновки", – прокоментував адвокат Кулик.

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Що приховувала прокуратура?

Далі – більше. Уперше дані цих експертиз оприлюднили на брифінгу Нацполіції ще у 2016 році. Протягом останніх трьох місяців адвокати Антоненка неодноразово прохали у органів досудового розслідування і в слідчого судді надати захисту експертні висновки, які мають ключове значення для виправдання Антоненка. Проте прокурор приховував їх від захисту, і від адвокатів та унеможливлював їх дослідження у суді.

24 січня слідчий суддя врешті задовольнив клопотання захисту з проханням витребувати висновок першої експертизи зросту. Проте, за словами адвоката, слідчий відмовив навіть слідчому судді в долученні, бо "недоцільне розголошення".

Разом з тим 5 лютого слідчий суддя необґрунтовано відхилив аналогічне клопотання захисту, про що йдеться в апеляційній скарзі. А під час чергового засідання 20 лютого Київський апеляційний суд також зобов'язав прокуратуру надати адвокатам Антоненка висновок цієї експертизи щодо зросту вбивці Шеремета.

Я не проти вивчення цього висновку в суді. Але якщо його долучати, то треба долучати і висновок іншої експертизи за 2016 рік, і висновок третьої експертизи за 2020 рік. От. Остання експертиза доводить, що при ході визначити зріст не можна. Тому треба проводити нові експертизи,

– сказав прокурор ГПУ Сергій Зузак.

Що було далі? Того дня розгляд апеляційної скарги перенесли, бо прокурор сказав, що йому мало кілька годин перерви і треба більше часу, аби розксерити документи. А вже через три години того ж дня у Печерському суді при розгляді клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу прокурор... долучив до матеріалів справи всі три висновки!

Експертиза за 2020 рік

"Саме ці документи за 2016 рік ми хотіли витребувати, тому проти них не заперечуємо. Щодо висновку за 2020 рік заперечуємо, бо його нам не надавали для ознайомлення, і він не був однією з підстав для продовження запобіжного заходу. Вихоплювання з рукава вибірково нових документів свідчить про упередженість досудового розслідування і затягування", － резюмував адвокат.

Чому зріст Антоненка виміряли лише зараз?

Від початку затримання Антоненка його адвокати подавали низку клопотань з проханням до слідства виміряти зріст підозрюваного. Проте ці клопотання чомусь лишались без розгляду. Адвокати навіть неодноразово намагались пронести рулетку або зростомір в ізолятор тимчасового тримання. Попри те, що прямої заборони немає, їм не дозволяли через, буцімто, заборону слідчого. Дійшло до того, що прямо у судовій залі адвокат Кулик встановив ростометр, на якому рулеткою виміряв 170 см та попросив Антоненка зняти взуття й стати біля нього. Як наслідок, усі присутні у залі візуально могли побачити, що Антоненко значно вищий за позначку – його зріст становить близько 180 см.

Військовий квиток Андрія Антоненка

Після того як ми продемонстрували, що Антоненко значно вищий за згадану особу, яка підкладала вибухівку під машину, будь-яка підозра не може бути обґрунтованою,

– наголосив він.

Утім, суддя відправив Антоненка під варту ще на 2 місяці... А експертизу по вимірюванню зросту підозрюваного слідство спромоглося зініціювати лише через майже три місяці арешту! 26 лютого результати комісійної експертизи показали, що зріст Антоненка – 179,7 см, відтак не співпадає зі зростом вбивці, зафіксованого камерами відеонагляду.

"Різниця не 2,5 см. Різниця у 9,7 см! А вже з урахуванням максимально можливої похибки будь-яка особа, зростом 177,16 см і вище поза усяким сумнівом не може бути особою на камері з місця злочину", – констатував керівник юридичної компанії "СЕНС Консалтинг" Леонід Маслов, адвокати якого захищають підозрюваного.

фото та відео вимірювання зросту

На думку захисту Антоненка, результати цієї експертизи, а також проведених у 2016 році експертиз зросту, демонструють цілковиту непричетність Андрія Антоненка до вбивства журналіста Павла Шеремета. Щоправда, адвокати припускають: невідомо, що експерти напишуть у висновку.

"Будь-хто присутній в судових засіданнях, незважаючи на наявність чи відсутність юридичної освіти, співставивши доводи прокуратури і захисту, розуміє: немає жодних підстав вважати, що Антоненко взагалі хоч якимось чином причетний до цього жорстокого вбивства. Тому, на мою думку, затягування відбувається через незаконний вплив МВС на органи досудового розслідування. Якщо на даному етапі передати у такому вигляді справу до суду, у нас буде виключно виправдувальний вирок. Сподіваємось, що вітчизняне судочинство нас влаштує, принцип верховенства права буде дотримано, і Антоненка виправдають. Утім, ми збираємо матеріали і надалі готуємо позов до ЄСПЛ", – підсумував Кулик.

Нагадаємо, Андрій Антоненко не відмовлявся від проведення слідчого експерименту, добровільно надав показання і не відмовлявся проходити тест на детекторі брехні.

Адвокати Антоненка таким чином спростовують заяву правоохоронців від 26 лютого, в якій ті стверджували протилежне. Захисники фігуранта справи назвали заяву на сайті МВС "маніпулятивною і, подекуди, неправдивою інформацією щодо підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета".

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