Дело Шеремета: опровергнет ли следствие несовпадение роста Антоненко и убийцы. Эксклюзив

Следствие заказало новую экспертизу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз от 13 февраля 2020 года, чтобы "подогнать" данные под Андрея Антоненко и опровергнуть существующие выводы двух предыдущих экспертиз, которые доказывают: подозреваемый не закладывал взрывчатку, потому что выше на 10 сантиметров от убийцы журналиста.

Об этом сообщил эксклюзивно 24 каналу адвокат Андрея Антоненко Станислав Кулик.

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Почему новый экспертный вывод порождает сомнения?

Заключение эксперта КНИИСЭ показывает, что рост при ходьбе, якобы, определить невозможно.

Невозможно установить рост лиц, которые зафиксированы в предоставленных на исследование видеозаписях, с достаточной точностью и учесть или оценить точность измерений,

– говорится в заключении.

Зато адвокат Кулик убежден: при наличии результатов предыдущих экспертиз роста за 2016 год с четкими выводами, очевидно, что назначение новых экспертиз с аналогичными или похожими вопросами – это злоупотребление процессуальными правами и попытки найти другие ответы, которые следствие устроят.

Фото экспертизы 2020 года. (Есть только пдф, который нельзя прошить здесь)

"Поскольку предварительные выводы эксперта не совпадают с официальной версией органа досудебного расследования по росту Антоненко, они потому и скрывали их от адвокатов. Поскольку официально уже давно известно, в том числе и органам досудебного расследования, что Антоненко выше причастного к убийству лица на 10 сантиметров, то им надо каким-то образом опровергнуть разницу в росте, чтобы "подогнать" всю информацию под Антоненко. То есть, существующие выводы экспертов опровергать или написать, что невозможно определить рост на тот момент. Они так и сделали", – прокомментировал адвокат Кулик.

Кроме того, по мнению Леонида Маслова, этот вывод свидетельствует об особой лояльности эксперта к следствию и содержит признаки искажения результата.

Он также фактически дискредитирует экспертную работу полицейского экспертного учреждения и работу полиции в целом. Но главное: первые выводы он, очевидно, не опровергает,

– убежден Маслов.

Ключевые доказательства для оправдания Антоненко

Дело в том, что адвокаты неоднократно подчеркивали: подозреваемый Антоненко оказался выше человека с камер наблюдения. Во-первых, об этом свидетельствуют данные экспертизы, проведенной 25 августа 2016 года, еще когда об Антоненко речь не шла. Эксперт анализировал видео с камер наблюдения, расположенных в кварталах вокруг места взрыва и места проживания Шеремета. Согласно результатам экспертизы, рост мужчины на видео составляет 170 сантиметров. Возможное отклонение, которое заложил эксперт, +/– 3%. Эта погрешность связана с нечетким изображением, постоянным движением подозреваемого, кепкой на голове, а также тем, что эксперту неизвестна высота подошвы и каблуков на обуви. Итак, по заключению эксперта, рост человека на видео может колебаться от 164,9 сантиметра до 175,1 сантиметра. В то же время защитники Антоненко убеждают: его рост – 180 сантиметров, ссылаясь на военный билет, который есть в материалах дела.

Материалы первой экспертизы за 2016 год / Фото автора (24 канал)

Во-вторых, еще 1 сентября 2016 года по инициативе следствия та же организация при МВД сделала еще одну экспертизу роста убийцы. Екперт пришел к выводу, что рост человека в кепке с представленных на экспертизу видеофайлов равен 172 см ± 5,16 см. То есть, данные этой экспертизы также доказывают: Антоненко не может быть причастным к убийству, поскольку даже с учетом погрешности выше убийцы больше, чем на 2 сантиметра. Также с учетом погрешности убийца может иметь и 165 см, то есть быть на целую голову ниже Антоненко. Адвокаты убеждены: выводы этих двух экспертиз имеют ключевое доказательственное значение для оправдания Антоненко.

Экспертиза за 2016 год

"Эти выводы экспертов – объективные и точные. Ибо на время проведения экспертиз не было известно, кто мог быть причастным, речь не шла о Дугарь, Кузьменко или Антоненко. Не было под кого подгонять результаты выводов экспертов, понимаете? Поэтому тогда для поисков реальных исполнителей убийства были проведены объективные экспертизы и получены объективные данные. Когда проводилась экспертиза, уже связанная с Антоненко, эксперты, которые определенным образом зависимы от органов предварительного расследования, сделали им "нужные" выводы", – прокомментировал адвокат Кулик.

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Что скрывала прокуратура?

Дальше – больше. Впервые данные этих экспертиз обнародовали на брифинге Нацполиции еще в 2016 году. В течение последних трех месяцев адвокаты Антоненко неоднократно просили у органов предварительного расследования и в следственного судьи предоставить защите экспертные заключения, которые имеют ключевое значение для оправдания Антоненко. Однако прокурор скрывал их и от защиты, и от адвокатов, и делал невозможным их исследование в суде.

24 января следственный судья наконец удовлетворил ходатайство защиты с просьбой истребовать заключение первой экспертизы роста. Однако, по словам адвоката, следователь отказал даже следственному судье в приобщении, потому что "нецелесообразно разглашение".

Вместе с тем 5 февраля следственный судья необоснованно отклонил аналогичное ходатайство защиты, о чем говорится в апелляционной жалобе. А во время очередного заседания 20 февраля Киевский апелляционный суд также обязал прокуратуру предоставить адвокатам Антоненко заключение этой экспертизы по росту убийцы Шеремета.

Я не против изучения этого вывода в суде. Но если его привлекать, то надо привлекать и вывод другой экспертизы за 2016 год, и заключение третьей экспертизы за 2020 год. Вот. Последняя экспертиза доказывает, что при ходьбе определить рост нельзя. Поэтому надо проводить новые экспертизы,

– сказал прокурор ГПУ Сергей Зузак.

Что было дальше? В тот день рассмотрение апелляционной жалобы перенесли, потому что прокурор сказал, что ему мало несколько часов перерыва и нужно больше времени, чтобы отксерить документы. А уже через 3 часа того же дня в Печерском суде при рассмотрении ходатайства адвокатов об изменении меры пресечения прокурор...приобщил к материалам дела все три вывода!

Экспертиза за 2020 год

"Именно эти документы за 2016 год мы хотели потребовать, поэтому против них не возражаем. О заключении за 2020 год возражаем, потому что его нам не предоставляли для ознакомления, и оно не было одним из оснований для продления меры пресечения. Выхватывание из рукава выборочно новых документов свидетельствует о предвзятости досудебного расследования и затягивании", – резюмировал адвокат.

Почему рост Антоненко измерили только сейчас?

С начала задержания Антоненко его адвокаты подавали ряд ходатайств с просьбой к следствию измерить рост подозреваемого. Однако эти ходатайства почему-то оставались без рассмотрения. Адвокаты даже неоднократно пытались пронести рулетку или ростомер в изолятор временного содержания. Несмотря на то, что прямого запрета нет, им не позволяли из-за, якобы, запрета следователя. Дошло до того, что прямо в зале суда адвокат Кулик установил ростометр, на котором рулеткой измерил 170 см и попросил Антоненко снять обувь и стать рядом с ним. Как следствие, все присутствующие в зале визуально могли увидеть, что Антоненко значительно выше отметки – его рост составляет около 180 см.

Военный билет Андрея Антоненко

После того, как мы продемонстрировали, что Антоненко значительно выше упомянутого человека, который подкладывал взрывчатку под машину, любое подозрение не может быть обоснованным,

– подчеркнул он.

Впрочем, судья отправил Антоненко под стражу еще на 2 месяца... А экспертизу по измерению роста подозреваемого следствие смогло инициировать лишь спустя почти три месяца ареста! 26 февраля результаты комиссионной экспертизы показали, что рост Антоненко – 179,7 см, а значит не совпадает с ростом убийцы, зафиксированного камерами видеонаблюдения.

"Разница не 2,5 см. Разница в 9,7 см! А уже с учетом максимально возможной погрешности любое лицо, ростом 177,16 см и выше вне всякого сомнения не может быть лицом на камере с места преступления", – констатировал руководитель юридической компании "СЕНС Консалтинг" Леонид Маслов, адвокаты которого защищают подозреваемого.

фото и видео измерения роста

По мнению защиты Антоненко, результаты этой экспертизы, а также проведенных в 2016 году экспертиз роста демонстрируют полную непричастность Андрея Антоненко к убийству журналиста Павла Шеремета. Правда, адвокаты предполагают: неизвестно, что эксперты напишут в заключении.

"Любой присутствующий на судебных заседаниях, несмотря на наличие или отсутствие юридического образования, сопоставив доводы прокуратуры и защиты, понимает: нет никаких оснований считать, что Антоненко вообще хоть каким-то образом причастен к этому жестокому убийству. Поэтому, по моему мнению, затягивание происходит из-за незаконного влияния МВД на органы предварительного расследования. Если на данном этапе передать в таком виде дело в суд, у нас будет исключительно оправдательный приговор. Надеемся, что отечественное судопроизводство нас устроит, принцип верховенства права будет соблюден, и Антоненко оправдают. Впрочем, мы собираем материалы и в дальнейшем готовим иск в ЕСПЧ ", – подытожил Кулик.

Напомним, Андрей Антоненко не отказывался от проведения следственного эксперимента, добровольно предоставил показания и не отказывался проходить тест на детекторе лжи.

Адвокаты Антоненко таким образом опровергают заявление правоохранителей от 26 февраля, в котором те утверждали обратное. Защитники фигуранта дела назвали заявление на сайте МВД "манипулятивной и, порой, ложной информацией о подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета".

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