Дело Шеремета: Антоненко не отказывался от экспертиз и детектора лжи

Один из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрей Антоненко – не отказывался от проведения следственного эксперимента, добровольно дал показания и не отказывался проходить тест на детекторе лжи.

Адвокаты Антоненко таким образом опровергают заявление правоохранителей от 26 февраля, в котором те утверждали обратное. Защитники фигуранта дела назвали заявление на сайте МВД "манипулятивним и, порой, ложной информацией о подозреваемых в деле убийства Павла Шеремета".

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Что сообщили на сайте МВД

Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса.

Еще одна подозреваемая по делу Юлия Кузьменко отказалась от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической (исследование изменения внешности) экспертиз.

Антоненко, Кузьменко и еще одна фигурантка Яна Дугарь отказались от теста на полиграфе (детекторе лжи). Хотя Дугарь ранее принимала участие в таком исследовании по инициативе адвокатов, а Кузьменко давала согласие на его проведение.

Что говорят адвокаты Антоненко

Антоненко не отказывался от проведения следственного эксперимента 2 февраля, а настаивал на его проведении в присутствии свободно избранного защитника, как того требует закон. В этом Антоненко отказали.

"Напомним, что это действие следователи пытались провести без своевременного предупреждения защитников (предупрежден был только один защитник, который находился в Харькове и не за 3 дня, а в тот же день в 16:55). После этого предложений по следственному эксперименту в установленном порядке от них не поступало", – сообщили адвокаты Антоненко.

28 декабря Антоненко добровольно и исчерпывающе дал показания. Полная стенограмма его допроса размещена по ссылке.

Антоненко никогда не отказывался от прохождения тестирования на детекторе лжи, но, с учетом качества подобных исследований в Украине, а также выявленных стороной защиты очевидных признаков фальсификации так называемой "психологической экспертизы", настаивал и настаивает на прохождении полиграф-тестирования исключительно специалистами, которые являются членами американской или британской ассоциации полиграфологов, которые не связаны с правоохранительными органами Украины,

– говорится в сообщении защитников Антоненко.

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Отказ Антоненко от сотрудничества со следствием

При этом они подтвердили, что Антоненко 6 февраля письменно сообщил следователю, что отказывается от дальнейшего сотрудничества до тех пор, пока не будут выполнены требования статьи 221 УПК Украины. Согласно им, именно защита должна быть ознакомлена с материалами расследования, хотя бы с теми, что были ранее публично разглашены. Нарушения до сих пор не устранено.

Кроме того, господин Антоненко требует измерения своего роста и ознакомления со своей личной карточкой заключенного, которая не является материалами следствия, является информацией о личности и не может быть в тайне от него,

– сообщили адвокаты.

Они добавили, что указанные законные требования Антоненко следствие полностью проигнорировало. По состоянию на сегодня проведено измерение роста Антоненко, которое установило его на уровне 179,7 сантиметра. Однако следствие третий день не дает об этом никакого официального документа.

19 февраля защитники согласились в таком случае на одновременный допрос Антоненко вместе с Кузьменко. Однако следователь своего обещания не сдержал, поэтому Антоненко, а впоследствии и Кузьменко, от одновременного допроса отказались.

Утверждение полиции, мол, отказ от дачи показаний затрудняет следственные действия, должно вызывать возмущение не только у правозащитников, но и у любого знакомого непредвзятого наблюдателя. Ни по закону, ни по здравому смыслу подозреваемый не обязан помогать стороне обвинения себя разоблачать, а оправдательные обстоятельства следствием игнорируются,

– отметили адвокаты Антоненко.

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Защита Антоненко также призвала МВД и Нацполицию "прекратить инсинуации в отношении других подозреваемых".

Кого подозревают в убийстве Шеремета

Военного медика Яну Дугарь – она якобы проводила разведку вблизи места жительства Шеремета накануне его убийства и фотографировала расположение камер видеонаблюдения. Кроме того, следствие обвиняет Дугарь в хранении оружия, в частности в ее квартире нашли сумку с набором сапера. Сама подозреваемая говорит, что это вещи другого военного, с которым она делила квартиру. Сейчас Дугарь находится под ночным домашним арестом.

– она якобы проводила разведку вблизи места жительства Шеремета накануне его убийства и фотографировала расположение камер видеонаблюдения. Кроме того, следствие обвиняет Дугарь в хранении оружия, в частности в ее квартире нашли сумку с набором сапера. Сама подозреваемая говорит, что это вещи другого военного, с которым она делила квартиру. Сейчас Дугарь находится под ночным домашним арестом. Ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Riffmaster Андрея Антоненко . На сегодня он находится под стражей.

. На сегодня он находится под стражей. Волонтера и военного медика Юлию Кузьменко. По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто журналиста. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас женщина находится под стражей.

В деле также фигурируют, но не получили официальных подозрений:

Ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча" Владислав Грищенко . Он находится под стражей по другому делу.

. Он находится под стражей по другому делу. Военная с позывным "Пума" Инна Грищенко – жена Владислава. Находится под домашним арестом по другому делу.

Семью Грищенко задержали по подозрению в подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.