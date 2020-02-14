Дело Шеремета: Дугарь оставили под ночным домашним арестом

Подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета – Яне Дугарь – Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения. Поэтому Дугарь в дальнейшем будет оставаться под ночным домашним арестом до 4 апреля.

Какова позиция защиты Дугарь

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Адвокаты Дугарь просили суд освободить ее на поруки. Аргументировали это тем, что подозрение необоснованно, а риски недоказанные.

Адвокаты также утверждали, что экспертизы, которые легли в основу подозрения, являются несостоятельными. Ведь в рецензии, которую защитники Дугарь предоставили суду, указано, что эксперты превысили свои полномочия, а британец Айвон Бирч который исследовал ходьбу, не знал украинского языка, и был направляем полицией, поэтому его заключение не может служить доказательством.

Кроме того, на видео, которое следствие взяло для сравнения, не видно ног девушки, ведь она стоит за прилавком, отмечали защитники Дугарь. Они в очередной раз сообщили, что рост так называемой разведчицы равен росту девушки, которая закладывала взрывчатку, то есть – 165 сантиметров. Зато рост Дугарь – на 10 сантиметров выше – 175 сантиметров.

Какова позиция прокуроров

В свою очередь прокурор заявил, что подозрение Дугарь является обоснованным, потому что невербальная и портретная экспертизы четко подтвердили, что на видео 2016 года – именно Дугарь.

По данным следствия, 15 и 18 июля 2016 года Дугарь возле места жительства Шеремета вела разведку, фотографировала видеокамеры. Следствие говорит, что это установила экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

При этом прокурор считает недействительной рецензию, которую подали адвокаты как возражения против экспертизы. По словам прокурора, рецензию написали эксперты с недействительной лицензией.

Следствие установило, что в течение сентября-декабря 2019 года Дугарь 22 раза самовольно оставляла воинскую часть 1126. А 28 ноября военная находилась во Львове. При этом на официальный запрос в воинской части сообщили, что Дугарь была на месте.

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Следствие не исключает, что Дугарь могла покидать воинскую часть и в 2016 году, когда произошло убийство Шеремета.

Прокурор также отметил риски бегства Дугарь, давления на других фигурантов, свидетелей, уничтожения и искажения вещественных доказательств.

Суд выслушал все стороны и таки оставил Дугарь под ночным домашним арестом. До этого, 5 февраля, Печерский райсуд Киева на 2 месяца продлил ночной домашний арест Дугарь. Отметим, что под домашним арестом Дугарь находится с 13 декабря.

В чем именно подозревают Яну Дугарь?

Она якобы проводила разведку вблизи места проживания журналиста Павла Шеремета накануне его убийства и фотографировала расположение камер видеонаблюдения. Кроме того, следствие обвиняет Дугарь в хранении оружия, в частности в ее квартире нашли сумку с набором сапера. Сама подозреваемая говорит, что это вещи другого военного, с которым она делила квартиру.

Кого еще подозревают в убийстве Шеремета

Ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Андрея Riffmaster Антоненко. На сегодня он находится под стражей.

Волонтера и военного медика Юлию Кузьменко. По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто журналиста. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Сейчас женщина находится под стражей.

В деле также фигурируют, но не получили официальных подозрений:

Ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча" Владислав Грищенко. Он находится под стражей по другому делу.

Военная с позывным "Пума" Инна Грищенко – жена Владислава. Находится под домашним арестом по другому делу.

Семью Грищенко задержали по подозрению в подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.



Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала