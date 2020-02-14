Справа Шеремета: Дугарь залишили під нічним домашнім арештом

Підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Яні Дугарь – Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід. Тож Дугарь надалі залишатиметься під нічним домашнім арештом до 4 квітня.

Яка позиція захисту Дугарь

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Адвокати Дугарь просили суд звільнити її на поруки. Аргументували це тим, що підозра необґрунтована, а ризики недоведені.

Адвокати також стверджували, що експертизи, які лягли в основу підозри, є непереконливими. Адже в рецензії, яку захисники Дугарь надали суду, вказано, що експерти перевищили свої повноваження, а британець Айвон Бірч який досліджував ходу, не знав української мови, і був керований поліцією, тож його висновок не може слугувати доказом.

Окрім того, на відео, яке слідство взяло для порівняння, не видно ніг дівчини, адже вона стоїть за прилавком, наголошували захисники Дугарь. Вони вкотре повідомили, що зріст так званої розвідниці дорівнює зросту дівчини, яка закладала вибухівку, тобто – 165 сантиметрів. Натомість зріст Дугарь – на 10 сантиметрів вищий – 175 сантиметрів.

Яка позиція прокурорів

У свою чергу прокурор заявив, що підозра Дугарь є обґрунтованою, тому що невербальна та портретна експертизи чітко підтвердили, що на відео 2016 року – саме Дугарь.

За даними слідства, 15 і 18 липня 2016 року Дугарь біля місця проживання Шеремета вела розвідку, фотографувала відеокамери. Слідство каже, що це встановила експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

При цьому прокурор вважає недійсною рецензію, яку подали адвокати як заперечення проти експертизи. За словами прокурора, рецензію написали експерти з недійсною ліцензією.

Слідство встановило, що протягом вересня – грудня 2019 року Дугарь 22 рази самовільно залишала військову частину 1126. А 28 листопада військова перебувала у Львові. При цьому на офіційний запит у військовій частині повідомили, що Дугарь була на місці.

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Слідство не виключає, що Дугарь могла покидати військову частину і в 2016 році, коли сталося вбивство Шеремета.

Прокурор також наголосив на ризиках втечі Дугарь, тиску на інших фігурантів, свідків, знищення та спотворення речових доказів.

Суд вислухав усті сторони і таки залишив Дугарь під нічним домашнім арештом. До цього, 5 лютого, Печерський райсуд Києва на 2 місяці продовжив нічний домашній арешт Дугарь. Зазначимо, що під домашнім арештом Дугарь перебуває з 13 грудня.

У чому саме підозрюють Яну Дугарь? Вона начебто проводила розвідку поблизу місця проживання журналіста Павла Шеремета напередодні його вбивства та фотографувала розташування камер відеоспостереження. Окрім того, слідство звинувачує Дугарь у зберіганні зброї, зокрема в її помешканні знайшли сумку за набором сапера. Сама підозрювана каже, що це речі іншого військового, з яким вона ділила помешкання.

Кого ще підозрюють у вбивстві Шеремета

Ветерана бойових дій на Донбасі, бійця Сил спецоперацій, музикантка Riffmaster Андрія Антоненка. На сьогодні він перебуває під вартою.

Волонтерку і військового медика Юлію Кузьменко. За версією слідства, у ніч перед вбивством Шеремета вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто журналіста. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз жінка перебуває під вартою.

У справі також фігурують, але не отримали офіційних підозр:

Ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча" Владислав Грищенко. Він перебуває під вартою в іншій справі.

Військова з позивним "Пума" Інна Грищенко – дружина Владислава. Перебуває під домашнім арештом в іншій справі.

Сім’ю Грищенків затримали через підозру в підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.



Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу