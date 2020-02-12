Поліція оприлюднила результати психологічної і портретної експертизи Дугарь: документи слідства

У Нацполіції взялися спростовувати докази захисту стосовно підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь. Так, там наголошують: військовий медик часто відпрошувалася з місця служби. Окрім того, слідство представило докази того, що "жінка-розвідниця", яка перевіряла відео-камери поблизу місця вбивства Шеремета, є саме Яною Дугарь.

Так, правоохоронці зазначають: щоразу на судових засіданнях і під час виступів перед ЗМІ захист жінки заявляє, що Дугарь не схожа на жінку із відео. Про це йдеться на сайті Нацполіції.

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Однак у висновку офіційно проведеного дослідження зазначено: жінка-розвідниця, зображена на відео з камер спостереження, та Яна Дугарь – це одна і та ж особа,

– наголошує слідство.

Правоохоронці кажуть, що під час проведення експертизи використовували метод візуального зіставлення ознак зовнішності.

Що їм вдалося встановити:

Збіг форми та ступені нахилу лоба підозрюваної і жінки на відео;

Збіг форми перенісся;

Збіг форми верхньої губи;

Збіг форми контуру вільного краю правої (видимої) частини червоної кайми верхньої губи;

Збіг форми підборіддя;

Однакова довжина носа.

Таким чином, як зазначають правоохоронці, висновок експертів підтверджує жінка, що перевіряла камери поблизу житла Павла Шеремета, і Яна Дугарь – одна і та ж особа.



Матеріали експертизи Дугарь/ фото Нацполіції



Результати експертизи/ фото Нацполіції

Аби додатково підтвердити ці докази, слідчі запропонували пройти підозрюваній експеримент наприкінці грудня, однак та відмовилась.

Натомість – пройшла поліграф. Він начебто підтвердив невинуватість Дугарь. Однак у поліції просять не квапитися із висновками.

"Невідоме дослідження із використанням невідомого поліграфа, невідомо ким призначене і невідомо ким проведене не дає відповідей на питання, які цікавлять офіційне слідство. Нині Яну Дугарь підозрюють у проведенні розвідувальних заходів", – додають правоохоронці.

Які ще докази невинуватості Дугарь відкидає слідство:

Адвокати заявили, що відео з камер спостереження для комплексної комісійної експертизи з ідентифікації датоване 11 липня 2019 року. А в цей час, мовляв, підозрювана перебувала за кордоном.



У поліції це називають маніпуляцією, позаяк дату на ролику начебто неправильно трактують. Йдеться про 7 листопада, а не 11 липня. "Тож інформація про перебування Яни Дугарь за кордоном у момент запису порівняльного відео не відповідає дійсності", – зауважують правоохоронці.



"Маніпуляції" стосовно "11 липня"/ фото Нацполіції

Друга спроба маніпуляцій: сторона захисту і сама підозрювана неодноразово вказували, що Яна Дугарь не могла здійснювати розвідку в Києві 15 та 18 липня 2016 року, бо в цей час у відпустці вона не була, а відтак ніяк не могла покинути місце проходження служби.



Далі правоохоронці наводять аналіз телефонних дзвінків Дугарь, з яких начебто стає відомо про те, що вона частенько самовільно покидала місце проходження служби. Мовляв, лише у 2019 році вона була відсутня на службі 22 доби без наявності документації про це.



Докази "самовільних відпусток" Дугарь у 2019-му/ фото Нацполіції



Фрагмент розмови Дугарь/ фото Нацполіції



"Вперше побувала у Києві у 2017 році". Ці слова Дугарь правоохоронці теж кинулись спростовувати. Як доказ навели фото з соціальних мереж дівчини, зроблене на Майдані Незалежності та оприлюднене у мережі 29 серпня 2012 року.



Яна Дугарь бувала в Києві ще до 2017 року/ фотодоказ Нацполіції

Відеокоментар поліції стосовно експертизи Дугарь:

У чому звинувачують Яну Дугарь? Дугарь є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Вона начебто проводила розвідку поблизу його місця проживання напередодні вбивства та фотографувала розташування камер відеоспостереження. Окрім того, слідство раніше звинувачувало її у зберіганні зброї.



Кого ще підозрюють у вбивстві Шеремета/ інфографіка 24 каналу