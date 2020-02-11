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      Справа Шеремета: суд призначив Яні Дугарь експертизу почерку та психічного стану

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      Яна Дугарь / 24 канал

      Підозрюваній у вбивстві білоруського журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь суд призначив проведення психіатричної та почеркознавчої експертизи.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив її адвокат Віталій Коломієць.

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      Адвокат опублікував документ, у якому вказано, що для експертного дослідження Національна поліція повинна взяти у підозрюваної експериментальні зразки почерку.

      За словами Віталія Коломійця, йому не надали правильні постанови про проведення психіатричної та почеркознавчої експертиз. Тож сторона захисту не може ухвалити рішення щодо участі в цих процесуальних діях.

      Надані постанови про відібрання зразків почерку не можуть бути задоволені навіть через їхню невідповідність базовій статті КПК, на яку ж сам слідчий посилається,
      – написав адвокат.

      Він додав, що сподівається: оскільки контактів між Дугарь та ще одним підозрюваним Антоненком ні в месенджерах чи соціальних мережах, ні електронною поштою не виявлено, то слідство не перевіряє версію їхнього листування через "Укрпошту".

      У чому підозрюють Яну Дугарь?Дівчину підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автівки. За даними слідства, бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади Яна Дугарь фотографувала камери відеоспостереження в період підготовки до скоєння вибуху, а також зберігала в себе зброю. 

      24 січня Дугарь змінили запобіжний захід. Тепер вона перебуватиме тільки під нічним арештом, натомість раніше перебувала під повноцінним домашнім арештом. Також дівчина зобов'язана носити електронний браслет.

      Що відомо про інших підозрюваних у вбивстві Шеремета:

      • Юлія Кузьменко – волонтерка і дитячий хірург. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком заклала вибухівку під авто Шеремета, а наступного ранку нібито її підірвала. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
      • Андрій Антоненко – музикант Riffmaster, ветеран бойових дій на Донбасі. Перебуває під вартою.
      • Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Перебуває під вартою.
      • Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Перебуває під вартою. Сім'ю Грищенків затримали через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося. 23 січня суд відпустив Інну Грищенку з-під варти та відправив під домашній арешт.
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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Розслідування Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Яна Дугарь Андрій Антоненко Riffmaster Юлія Кузьменко
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