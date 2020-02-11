Дело Шеремета: суд назначил Яне Дугарь экспертизу почерка и психического состояния
Подозреваемой в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь суд назначил проведение психиатрической и почерковедческой экспертизы.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил ее адвокат Виталий Коломиец.
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Адвокат опубликовал документ, в котором указано, что для экспертного исследования Национальная полиция должна взять у подозреваемой экспериментальные образцы почерка.
По словам Виталия Коломийца, ему не предоставили правильные постановления о проведении психиатрической и почерковедческой экспертиз. Поэтому сторона защиты не может принять решение об участии в этих процессуальных действиях.
Предоставляемые постановления об отобрании образцов почерка не могут быть удовлетворены даже из-за их несоответствия базовой статьи УПК, на какую же сам следователь ссылается,
– написал адвокат.
Он добавил, что надеется: поскольку контактов между Дугарь и еще одним подозреваемым Антоненко ни в мессенджерах или социальных сетях, ни по электронной почте не обнаружено, то следствие не будет проверять версию их переписки через "Укрпочту".
В чем подозревают Яну Дугарь?Девушку подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. По данным следствия, боевой медик 25 воздушно-десантной бригады Яна Дугарь фотографировала камеры видеонаблюдения в период подготовки к совершению взрыва, а также хранила у себя оружие.
24 января Дугарь изменили меру пресечения. Теперь она будет находиться только под ночным арестом, зато раньше находилась под полноценным домашним арестом. Также девушка должна носить электронный браслет.
Что известно о других подозреваемых в убийстве Шеремета:
- Юлия Кузьменко – волонтер и детский хирург. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко заложила взрывчатку под авто Шеремета, а на следующее утро якобы ее подорвала. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
- Андрей Антоненко – музыкант Riffmaster, ветеран боевых действий на Донбассе. Находится под стражей.
- Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча". Находится под стражей.
- Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Находится под стражей. Семью Грищенко задержали по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло. 23 января суд отпустил Инну Грищенко из-под стражи и отправил под домашний арест.