Полиция обнародовала результаты психологической и портретной экспертизы Дугарь: документы

В Нацполиции взялись опровергать доказательства защиты относительно подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь. Там подчеркивают: военный медик часто отпрашивалась с места службы. Кроме того, следствие представило доказательства того, что "женщина-разведчица", которая проверяла видео-камеры вблизи места убийства Шеремета, является именно Яной Дугарь.

Так, правоохранители отмечают: каждый раз на судебных заседаниях и во время выступлений перед СМИ защита женщины заявляет, что Дугарь не похожа на женщину с видео. Об этом говорится на сайте Нацполиции.

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Однако в заключении официально проведенного исследования отмечено: женщина-разведчица, изображенная на видео с камер наблюдения, и Яна Дугарь – это одно и то же лицо,

– отмечает следствие.

Правоохранители говорят, что во время проведения экспертизы использовали метод визуального сопоставления признаков внешности.

Что им удалось установить:

Совпадение формы и степени наклона лба подозреваемого и женщины на видео;

Совпадение формы переносицы;

Совпадение формы верхней губы;

Совпадение формы контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губы;

Совпадение формы подбородка;

Одинаковая длина носа.

Таким образом, как отмечают правоохранители, заключение экспертов подтверждает женщина, проверявшая камеры вблизи жилья Павла Шеремета, и Яна Дугарь – одно и то же лицо.



Материалы экспертизи Дугарь/ фото Нацполиции



Результаты экспертизи/ фото Нацполиции

Чтобы дополнительно подтвердить эти доказательства, следователи предложили пройти подозреваемой эксперимент в конце декабря, однако та отказалась.

Вместо этого – прошла полиграф. Он будто бы подтвердил невиновность Дугарь. Однако в полиции просят не торопиться с выводами.

"Неизвестное исследования с использованием неизвестного полиграфа, неизвестно кем назначенное и неизвестно кем проведенное не дает ответов на вопросы, которые интересуют официальное следствие. На данный момент Яну Дугарь подозревают в проведении разведывательных мероприятий", – добавляют правоохранители.

Какие еще доказательства невиновности Дугарь отвергает следствие:

Адвокаты заявили, что видео с камер наблюдения для комплексной комиссионной экспертизы по идентификации датировано 11 июля 2019 года . А в это время, мол, подозреваемая находилась за границей.



. А в это время, мол, подозреваемая находилась за границей. В полиции это называют манипуляцией, поскольку дата на ролике будто бы неправильно трактуют. Речь идет о 7 ноября, а не 11 июля. "Поэтому информация о пребывании Яны Дугарь за рубежом в момент записи сравнительного видео не соответствует действительности", – отмечают правоохранители.

"Манипуляции" относительно "11 июля" / фото Нацполиции

Вторая попытка манипуляций: сторона защиты и сама подозреваемая неоднократно указывали, что Яна Дугарь не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы.

Далее правоохранители приводят анализ телефонных звонков Дугарь, из которых вроде бы становится известно о том, что она частенько самовольно покидала место прохождения службы. Мол, только в 2019 году она отсутствовала на службе 22 суток без наличия документации об этом.

Доказательства "самовольных отпусков" Дугарь в 2019-м / фото Нацполиции



Фрагмент разговора Дугарь / фото Нацполиции



"Впервые побывала в Киеве в 2017 году". Эти слова Дугарь правоохранители тоже бросились опровергать. В качестве доказательства привели фото из социальных сетей девушки, сделанное на Майдане Независимости и обнародованное в сети 29 августа 2012.



Яна Дугарьь бывала в Киеве еще до 2017 года / фотодоказательство Нацполиции

Видеокомментарий полиции относительно экспертизы Дугарь:

В чем обвиняют Яну Дугарь?

Дугарь является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Она будто бы проводила разведку вблизи его места жительства накануне убийства и фотографировала расположения камер видеонаблюдения. Кроме того, следствие ранее обвиняло ее в хранении оружия.



Кого еще подозревают в убийстве Шеремета / инфографика 24 канала