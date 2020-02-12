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      Полиция обнародовала результаты психологической и портретной экспертизы Дугарь: документы

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      Яна Дугарь / РБК-Украина

      В Нацполиции взялись опровергать доказательства защиты относительно подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь. Там подчеркивают: военный медик часто отпрашивалась с места службы. Кроме того, следствие представило доказательства того, что "женщина-разведчица", которая проверяла видео-камеры вблизи места убийства Шеремета, является именно Яной Дугарь.

      Так, правоохранители отмечают: каждый раз на судебных заседаниях и во время выступлений перед СМИ защита женщины заявляет, что Дугарь не похожа на женщину с видео. Об этом говорится на сайте Нацполиции.

      Недавнее: Дело Шеремета: суд назначил Яне Дугарь экспертизу почерка и психического состояния

      Однако в заключении официально проведенного исследования отмечено: женщина-разведчица, изображенная на видео с камер наблюдения, и Яна Дугарь – это одно и то же лицо,
      – отмечает следствие.

      Правоохранители говорят, что во время проведения экспертизы использовали метод визуального сопоставления признаков внешности.

      Что им удалось установить:

      • Совпадение формы и степени наклона лба подозреваемого и женщины на видео;
      • Совпадение формы переносицы;
      • Совпадение формы верхней губы;
      • Совпадение формы контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губы;
      • Совпадение формы подбородка;
      • Одинаковая длина носа.

      Таким образом, как отмечают правоохранители, заключение экспертов подтверждает женщина, проверявшая камеры вблизи жилья Павла Шеремета, и Яна Дугарь – одно и то же лицо.


      Материалы экспертизи Дугарь/ фото Нацполиции


      Результаты экспертизи/ фото Нацполиции

      Чтобы дополнительно подтвердить эти доказательства, следователи предложили пройти подозреваемой эксперимент в конце декабря, однако та отказалась.

      Вместо этого – прошла полиграф. Он будто бы подтвердил невиновность Дугарь. Однако в полиции просят не торопиться с выводами.

      "Неизвестное исследования с использованием неизвестного полиграфа, неизвестно кем назначенное и неизвестно кем проведенное не дает ответов на вопросы, которые интересуют официальное следствие. На данный момент Яну Дугарь подозревают в проведении разведывательных мероприятий", – добавляют правоохранители.

      Какие еще доказательства невиновности Дугарь отвергает следствие:

      • Адвокаты заявили, что видео с камер наблюдения для комплексной комиссионной экспертизы по идентификации датировано 11 июля 2019 года. А в это время, мол, подозреваемая находилась за границей.
         
      • В полиции это называют манипуляцией, поскольку дата на ролике будто бы неправильно трактуют. Речь идет о 7 ноября, а не 11 июля. "Поэтому информация о пребывании Яны Дугарь за рубежом в момент записи сравнительного видео не соответствует действительности", – отмечают правоохранители.

      "Манипуляции" относительно "11 июля" / фото Нацполиции

      • Вторая попытка манипуляций: сторона защиты и сама подозреваемая неоднократно указывали, что Яна Дугарь не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы.

      • Далее правоохранители приводят анализ телефонных звонков Дугарь, из которых вроде бы становится известно о том, что она частенько самовольно покидала место прохождения службы. Мол, только в 2019 году она отсутствовала на службе 22 суток без наличия документации об этом.

      Доказательства "самовольных отпусков" Дугарь в 2019-м / фото Нацполиции


      Фрагмент разговора Дугарь / фото Нацполиции
       

      • "Впервые побывала в Киеве в 2017 году". Эти слова Дугарь правоохранители тоже бросились опровергать. В качестве доказательства привели фото из социальных сетей девушки, сделанное на Майдане Независимости и обнародованное в сети 29 августа 2012.


      Яна Дугарьь бывала в Киеве еще до 2017 года / фотодоказательство Нацполиции

      Видеокомментарий полиции относительно экспертизы Дугарь:

      В чем обвиняют Яну Дугарь?
      Дугарь является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Она будто бы проводила разведку вблизи его места жительства накануне убийства и фотографировала расположения камер видеонаблюдения. Кроме того, следствие ранее обвиняло ее в хранении оружия.


      Кого еще подозревают в убийстве Шеремета / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Яна Дугарь Убийство Павла Шеремета Криминальные новости Полиция
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