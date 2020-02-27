Справа Шеремета: Антоненко не відмовлявся від експертиз та детектора брехні

Один з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрій Антоненко – не відмовлявся від проведення слідчого експерименту, добровільно надав показанні і не відмовлявся проходити тест на детекторі брехні.

Адвокати Антоненка таким чином спростовують заяву правоохоронців від 26 лютого, в якій ті стверджували протилежне. Захисники фігуранта справи назвали заяву на сайті МВС "маніпулятивною і, подекуди, неправдивою інформацією щодо підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета".

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Що повідомили на сайті МВС

Антоненко відмовився від проведення слідчого експерименту та дачі показів у ході допиту.

Ще одна підозрювана у справі Юлія Кузьменко відмовилась від проходження судово-медичної та габітоскопічної (дослідження зміни зовнішності) експертиз.

Антоненко, Кузьменко та ще одна фігурантка Яна Дугарь відмовилися від тесту на поліграфі (детекторі брехні). Хоча Дугарь раніше брала участь у такому дослідженні за ініціативи адвокатів, а Кузьменко давала згоду на його проведення.

Що кажуть адвокати Антоненка

Антоненко не відмовлявся від проведення слідчого експерименту 2 лютого, а наполягав на його проведенні у присутності вільно обраного захисника, як того вимагає закон. У цьому Антоненку відмовили.

"Нагадаємо, що цю дію слідчі намагалися провести без своєчасного попередження захисників (попереджений був лише один захисник, який перебував у Харкові і не за 3 дні, а в той самий день о 16:55). Після цього пропозицій щодо слідчого експерименту у встановленому порядку від них не надходило", – повідомили адвокати Антоненка.

28 грудня Антоненко добровільно і вичерпно надав показання. Повна стенограма його допиту розміщена за посиланням.

Антоненко ніколи не відмовлявся від проходження тестування на детекторі брехні, але, з урахуванням якості подібних досліджень в Україні, а також виявлених стороною захисту очевидних ознак фальсифікації так званої "психологічної експертизи", наполягав і наполягає на проходженні поліграф-тестування виключно спеціалістами, які є членами американської або британської асоціації поліграфологів і які не пов’язані з правоохоронними органами України,

– мовиться у повідомленні захисників Антоненка.

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Відмова Антоненка від співпраці зі слідством

При цьому вони підтвердили, що Антоненко 6 лютого письмово повідомив слідчому, що відмовляється від будь-якої подальшої співпраці доти, допоки не будуть виконані вимоги статті 221 КПК України. Згідно з ними, саме захист має бути ознайомлений з матеріалами розслідування, хоча б з тими, що були раніше публічно розголошені. Порушення досі не усунуте.

Крім того, пан Антоненко вимагає вимірювання свого зросту і ознайомлення зі своєю особовою карткою ув’язненого, яка не є матеріалами слідства, є інформацією про особу і не може бути утаємничена від нього,

– повідомили адвокати.

Вони додали, що вказані законні вимоги Антоненка слідство повністю проігнорувало. Станом на сьогодні проведено вимірювання зросту Антоненка, яке встановило його на рівні 179,7 сантиметра. Однак слідство третій день не надає про це жодного офіційного документа.

19 лютого захисники погодились у такому разі на одночасний допит Антоненка разом Кузьменко. Однак слідчий своєї обіцянки не дотримав, тож Антоненко, а згодом і Кузьменко, від одночасного допиту відмовилися.

Твердження поліції, мовляв, відмова від дачі показань ускладнює слідчі дії, має викликати обурення не лише у правозахисників, а й у будь-якого обізнаного неупередженого спостерігача. Ані за законом, ані за здоровим глуздом підозрюваний не зобов’язаний допомагати стороні обвинувачення себе викривати, а виправдувальні обставини слідством нехтуються,

– наголосили адвокати Антоненка.

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Захист Антоненка також закликав МВС і Нацполіцію "припинити інсинуації стосовно інших підозрюваних".

Кого підозрюють у вбивстві Шеремета

Військового медика Яну Дугарь – вона начебто проводила розвідку поблизу місця проживання Шеремета напередодні його вбивства та фотографувала розташування камер відеоспостереження. Окрім того, слідство звинувачує Дугарь у зберіганні зброї, зокрема в її помешканні знайшли сумку за набором сапера. Сама підозрювана каже, що це речі іншого військового, з яким вона ділила помешкання. Зараз Дугарь перебуває під нічним домашнім арештом.

– вона начебто проводила розвідку поблизу місця проживання Шеремета напередодні його вбивства та фотографувала розташування камер відеоспостереження. Окрім того, слідство звинувачує Дугарь у зберіганні зброї, зокрема в її помешканні знайшли сумку за набором сапера. Сама підозрювана каже, що це речі іншого військового, з яким вона ділила помешкання. Зараз Дугарь перебуває під нічним домашнім арештом. Ветерана бойових дій на Донбасі, бійця Сил спецоперацій, музикантка Riffmaster Андрія Антоненка . На сьогодні він перебуває під вартою.

. На сьогодні він перебуває під вартою. Волонтерку і військового медика Юлію Кузьменко. За версією слідства, у ніч перед вбивством Шеремета вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто журналіста. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз жінка перебуває під вартою.

У справі також фігурують, але не отримали офіційних підозр:

Ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча" Владислав Грищенко . Він перебуває під вартою в іншій справі.

. Він перебуває під вартою в іншій справі. Військова з позивним "Пума" Інна Грищенко – дружина Владислава. Перебуває під домашнім арештом в іншій справі.

Сім’ю Грищенків затримали через підозру в підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.