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      Попри протести: суд залишив Юлію Кузьменко під арештом – фото, відео

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      Апеляційний суд залишив Кузьменко під вартою / 24 канал

      Апеляційний суд вкотре відмовився змінювати запобіжний підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета волонтерці Юлії Кузьменко. У цей час під будівлею суду десятки небайдужих протестували проти тримання Кузьменко під вартою.

      Своїм рішенням суд залишив волонтерку під вартою, повідомляє журналістка 24 каналу.

      До слова: Активісти пікетували Офіс генпрокурора і Апеляційний суд на підтримку Кузьменко: фото, відео

      Захист клопотав, аби підозрюваній змінили запобіжний захід з тримання під вартою. Водночас прокурор виступив проти, наголошуючи, що через підозру у вбивстві її не можна відпускати.

      Матір Юлії Кузьменко розповіла, що останнім часом практично не спілкувалася зі своєю донькою. За її словами, сину Юлії допомагають його шкільні друзі, листи яких волонтерка раніше возила на передову.

      Коментар матері Юлії Кузьменко: дивіться відео

      Розгляд запобіжного заходу Юлії Кузьменко: дивіться фото

      Протести проти тримання Кузьменко під вартою: коротко

      Під Офісом генерального прокурора та будівлею апеляційного суду зібралися десятки активістів, які вимагали публічних вибачень через затримання добровольців без належних доказів, а також узгодити позицію щодо запобіжних заходів.

      Під офісом Генпрокурора зібралось приблизно 50 людей, під судом – набагато більше. Підтримати Кузьменко, прийшли колишні пацієнти, друзі та родичі. Серед інших вимог була відставка генпрокурора Руслана Рябошапки, якщо він не зможе забезпечити прозоре розслідування справи.

      Протести на підтримку Юлії Кузьменко: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Руслан Рябошапка Офіс генпрокурора Апеляційний суд Києва Протести Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Юлія Кузьменко Новини України Новини політики
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