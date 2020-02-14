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      Активісти пікетували Офіс генпрокурора і Апеляційний суд на підтримку Кузьменко: фото, відео

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      Спочатку люди зібрались під Офісом генпрокурора, потім група підтримки прийшла до Апеляційного суду. Там адвокати оскаржували запобіжний захід лікаря Юлії Кузьменко і медсестри Яни Дугарь.

      За інформацією кореспондента 24 каналу, під офісом Генпрокурора зібралось приблизно 50 людей, під судом – набагато більше. Підтримати Кузьменко, прийшли колишні пацієнти, друзі та родичі. 

      Важливо! Справа Шеремета: у Нацполіції спростували алібі Кузьменко

      Вони вимагають публічних вибачень через затримання добровольців без належних доказів, а також узгодити позицію щодо запобіжних заходів. Також активісти повідомили, що звертатимуться до міжнародних організацій щодо перегляду справи, адже вбачають в цьому виключно політичний контекст.

      Нам незрозуміло, чому позиція генерального прокурора залишається без змін. Чому висококваліфікований лікар, яка робить унікальні операції і рятує дитячі життя, повинна утримуватись у в’язниці. Ми вважаємо, що більше користі вона принесе на роботі,
      – розповів співорганізатор акції Сергій Кузан.

      До слова, підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Яні Дугарь – Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід, вона залишиться під нічним домашнім арештом до 4 квітня. Розгляд апеляції щодо Юлії Кузьменко розпочнеться з хвилини на хвилину.

      акція на підтримку кузьменко
      На акцію підтримки Юлії Кузьменко зібрались понад 50 людей / Фото 24 каналу (Андрій Костюк)

      акція
      Активісти вимагають вибачень від генпрокурора та переглянути запобіжний захід / Фото 24 каналу (Андрій Костюк)

      акція
      Акція на підтримку Кузьменко / Фото 24 каналу (Андрій Костюк)

      Дивіться відео 24 каналу, як Кузьменко ведуть до суду:

       

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Яна Дугарь Розслідування Юлія Кузьменко
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