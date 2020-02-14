Активисты пикетировали офис Генпрокурора и Апелляционный суд в поддержку Кузьменко: фото, видео

Сначала люди собрались под офисом генпрокурора, затем группа поддержки пришла в Апелляционный суд. Там адвокаты обжаловали меру пресечения врачу Юлии Кузьменко и медсестры Яны Дугарь.

По информации корреспондента 24 канала, под офисом Генпрокурора собралось примерно 50 человек, под судом – гораздо больше. Поддержать Кузьменко, пришли бывшие пациенты, друзья и родственники.

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Они требуют публичных извинений за задержание добровольцев без надлежащих доказательств, а также согласовать позицию относительно предупредительных мер. Также активисты сообщили, что будут обращаться к международным организациям по пересмотру дела, ведь видят в этом исключительно политический контекст.

Нам непонятно, почему позиция генерального прокурора остается без изменений. Почему высококвалифицированный врач, которая делает уникальные операции и спасает детские жизни, должна содержаться в тюрьме. Мы считаем, что больше пользы она принесет на работе,

– рассказал соорганизатор акции Сергей Кузан.

К слову, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета – Яне Дугарь – Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения, она останется под ночным домашним арестом до 4 апреля. Рассмотрение апелляции Юлии Кузьменко начнется с минуты на минуту.



На акцию в поддержку Юлии Кузьменко собрались более 50 человек / Фото 24 канала (Андрей Костюк)



Активисты требуют извинений от генпрокурора и пересмотреть меру пресечения / Фото 24 канала (Андрей Костюк)



Акция в поддержку Кузьменко / Фото 24 канала (Андрей Костюк)

Смотрите видео 24 канала, как Кузьменко ведут в суд: