Мир приветствует принятие Палатой представителей пакета помощи на 60 миллиардов долларов для Украины. Многие видят в этом возвращение Америки к глобальной повестке дня, мол, США нашли в себе силы приглушить внутриполитические распри. А вот для россиян это вестник Апокалипсиса, там пророчат Соединенным Штатам гражданскую войну.
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Какой будет роль дополнительных военных советников в Украине и сколько их будет
В течение этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в Украине в соответствии с изменениями с ситуацией по безопасности. Сейчас мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления Офиса оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве,
– сказал спикер Пентагона Патрик Райдер.
Он добавил, что персонал подпадает под те же ограничения на поездки, что и все сотрудники посольства. Такие советники не будут выполнять боевые задачи – скорее будут консультировать и поддерживать украинское правительство и военных. Это усилит американскую поддержку Украины.
В Пентагоне не назвали количество советников, ссылаясь на соображения безопасности. Но журналисты Politico пообщались с источниками, и те сообщили: предположительно, речь о нескольких десятках – до 60 человек. Есть информация, что сейчас при посольстве уже находятся на коротких ротациях несколько американских военных. Они помогают осуществлять надзор и обеспечивать безопасность посольства.
Дополнительный контингент будет:
- поддерживать логистику;
- наблюдать за вооружением, которое США присылают в Украину;
- помогать украинским военным с техническим обслуживанием вооружения;
- планировать техническое обслуживание сложного оборудования, предоставленного США;
- поддерживать контингент посольства США в Киеве;
- координировать новые поставки оружия, когда Байден подпишет закон о помощи и Украина получит больше техники.