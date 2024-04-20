Такое мнение 24 Каналу высказала старший редактор украинской службы "Голоса Америки" Татьяна Ворожко, отметив, что законопроект о помощи Украине предусматривает около 60 миллиардов долларов. Эти деньги предоставляются для различных целей.

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Согласно проекту закона, частично помощь предоставляется в пределах полномочий президента США. Фактически документ предоставляет полномочия администрации Джо Байдена предоставлять различные пакеты помощи. Однако, как будет формироваться каждый конкретный пакет на основе этого законопроекта, будет решаться позже. Например, для Украины могут выделить 20 – 30 пакетов помощи.

"Я предполагаю, что первый пакет помощи, наверное, уже составлен – из тех заявлений, которые звучат из Белого дома и из Пентагона", – предположила старший редактор украинской службы "Голоса Америки".

По ее словам, разница между этим законопроектом от Палаты представителей и законопроектом, за который ранее проголосовал Сенат, в том, что в первом призывают или поощряют президента США предоставить ракеты ATACMS.

Там следующей строкой говорится о том, что "если это не представляет угрозы безопасности Соединенных Штатов". Учитывая те дебаты, которые сейчас звучат в Вашингтоне, это в принципе является шагом для того, чтобы все же ATACMS предоставить. Но президент и Пентагон будут решать,

– сказала Татьяна Ворожко.

Однако, этот законопроект не обязывает их это делать. В то же время, по мнению старшего редактора украинской службы "Голоса Америки", шансы получить эти ракеты сейчас выше, чем были раньше.

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