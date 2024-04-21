Світ вітає ухвалення Палатою представників пакету допомоги на 60 мільярдів доларів для України. Багато хто вбачає в цьому повернення Америки до глобального порядку денного, мовляв, США знайшли в собі сили притлумити внутрішньополітичні чвари. А от для росіян це вісник Апокаліпсису, там пророкують Сполученим Штатам громадянську війну.

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Якою буде роль додаткових військових радників в Україні та скільки їх буде

Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало і коригувало нашу присутність в Україні відповідно до змін із безпековою ситуацією. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Офісу оборонного співробітництва (ODC) при посольстві,

– сказав речник Пентагону Патрик Райдер.

Він додав, що персонал підпадає під ті ж обмеження на поїздки, що й усі співробітники посольства. Такі радники не будуть виконувати бойові завдання – швидше будуть консультувати і підтримувати український уряд і військових. Це посилить американську підтримку України.

У Пентагоні не назвали кількість радників, посилаючись на міркування безпеки. Але журналісти Politico поспілкувалися з джерелами, і ті повідомили: імовірно, мова про кілька десятків – до 60 осіб. Є інформація, що зараз при посольстві вже перебувають на коротких ротаціях декілька американських військових. Вони допомагають здійснювати нагляд і забезпечувати безпеку посольства.

Додатковий контингент буде:

підтримувати логістику;

наглядати за озброєнням, яке США надсилають в Україну;

допомагати українським військовим з технічним обслуговуванням озброєння;

планувати технічне обслуговування складного обладнання, наданого США;

підтримувати контингент посольства США в Києві;

координувати нові поставки зброї, коли Байден підпише закон про допомогу і Україна отримає більше техніки.

Довідка. Офіс оборонного співробітництва (ODC) при посольстві США виконує різноманітні консультативні та допоміжні місії (небойові). Він укомплектований виключно персоналом Міністерства оборони, але є частиною посольства США і підпорядковується керівнику місії, як і решта посольства, пояснив Райдер.