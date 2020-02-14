Несмотря на протесты: суд оставил Юлию Кузьменко под арестом – фото, видео

Апелляционный суд в очередной раз отказался изменять меру подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтерке Юлии Кузьменко. В это время под зданием суда десятки неравнодушных протестовали против содержания Кузьменко под стражей.

Своим решением суд оставил волонтерку под стражей, сообщает журналистка 24 канала.

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Защита ходатайствовала, чтобы подозреваемой изменили меру пресечения с содержания под стражей. В то же время прокурор выступил против, отмечая, что по подозрению в убийстве ее нельзя отпускать.

Мать Юлии Кузьменко рассказала, что в последнее время практически не общалась со своей дочерью. По ее словам, сыну Юлии помогают его школьные друзья, письма которых волонтерка раньше возила на передовую.

Комментарий матери Юлии Кузьменко: смотрите видео

Рассмотрение меры пресечения Юлии Кузьменко: смотрите фото​

Протесты против содержания Кузьменко под стражей: коротко

Под Офисом генерального прокурора и зданием апелляционного суда собрались десятки активистов, требовавших публичных извинений за задержание добровольцев без надлежащих доказательств, а также согласовать позицию по мерам пресечения.

Под Офисом генпрокурора собралось примерно 50 человек, под судом – намного больше. Поддержать Кузьменко пришли бывшие пациенты, друзья и родственники. Среди других требований была отставка генпрокурора Руслана Рябошапки, если он не сможет обеспечить прозрачное расследование дела.

Протесты в поддержку Юлии Кузьменко: смотрите фото