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      Несмотря на протесты: суд оставил Юлию Кузьменко под арестом – фото, видео

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      Апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей / 24 канал

      Апелляционный суд в очередной раз отказался изменять меру подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтерке Юлии Кузьменко. В это время под зданием суда десятки неравнодушных протестовали против содержания Кузьменко под стражей.

      Своим решением суд оставил волонтерку под стражей, сообщает журналистка 24 канала.

      К слову: Активисты пикетировали Офис генпрокурора и Апелляционный суд в поддержку Кузьменко: фото, видео

      Защита ходатайствовала, чтобы подозреваемой изменили меру пресечения с содержания под стражей. В то же время прокурор выступил против, отмечая, что по подозрению в убийстве ее нельзя отпускать.

      Мать Юлии Кузьменко рассказала, что в последнее время практически не общалась со своей дочерью. По ее словам, сыну Юлии помогают его школьные друзья, письма которых волонтерка раньше возила на передовую.

      Комментарий матери Юлии Кузьменко: смотрите видео

      Рассмотрение меры пресечения Юлии Кузьменко: смотрите фото​

      Протесты против содержания Кузьменко под стражей: коротко

      Под Офисом генерального прокурора и зданием апелляционного суда собрались десятки активистов, требовавших публичных извинений за задержание добровольцев без надлежащих доказательств, а также согласовать позицию по мерам пресечения.

      Под Офисом генпрокурора собралось примерно 50 человек, под судом – намного больше. Поддержать Кузьменко пришли бывшие пациенты, друзья и родственники. Среди других требований была отставка генпрокурора Руслана Рябошапки, если он не сможет обеспечить прозрачное расследование дела.

      Протесты в поддержку Юлии Кузьменко: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Протесты Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка Офис генпрокурора Апелляционний суд Киева Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Юлия Кузьменко
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