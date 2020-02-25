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      Справа Шеремета: експерти виміряли зріст Антоненка – фото і результати

      - Читать новость на русском
      Андрій Антоненко / Getty images

      З підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрієм Антоненком провели експертизу. Йому виміряли зріст, аби зрівняти його зі зростом чоловіка, якого зафіксували камери на місці інциденту.

      Так, зріст Антоненка виявився майже на 10 сантиметрів вищим, аніж у чоловіка з відео. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив юрист Юрій Маслов.

      Раніше: Справа Шеремета: Андрія Антоненка суд залишив під вартою

      Різниця – не 2,5 сантиметра. Різниця – у 9,7 сантиметра! А вже з урахуванням максимально можливої похибки будь, яка особа, зростом 177,16 і вище поза усяким сумнівом не може бути особою на камері з місця злочину,
      – написав він.

      Увага! Зріст Антоненка, що і підтвердила відповідна експертиза, становить 180 сантиметрів, а ось зріст людини на відео сягає 170 сантиметрів.

      Цікаво, що під час судового засідання 20 лютого прокурор надав на вимогу судді Печерського райсуду 3 висновки фототехнічних експертиз: у першій вказаний орієнтовний зріст людини з відео – 171 сантиметр, у другій – орієнтовно 172 сантиметри (з похибкою у 5 сантиметрів). У третій експерт заявив, що точність вимірювань оцінити неможливо.

      Кого підозрюють у вбивстві Шеремета:

      Антоненка підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Його спільницями начебто були Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Кузьменко, за версією слідства, закладала під автомобіль журналіста вибухівку, а Дугарь – фіксувала на місці інциденту камери відеоспостереження та зберігала у себе зброю.

      Які аргументи слідство висуває проти Антоненка:

      • Результати аналізу трафіку в момент скоєння злочину свідчать, що телефони Антоненка були вимкненими з 23:24 19 липня до 7:23 20 липня 2016 року. Це нехарактерно для його поведінки.
      • Антоненко часто носить одяг зі специфічними принтами – схожі були зафіксовані на одязі ймовірного вбивці Шеремета на відео, яким оперує поліція у цій справі.
      • Антоненко жив поблизу місця злочину та добре орієнтується на місцевості.
      • Відео з камер спостереження показали, що чоловік, який закладав вибухівку, накульгує. У лютому 2016 року Антоненку саме провели операцію на нозі. Чоловік навіть публікував у мережі відповідні фото з лікарні.

      Як затримували підозрюваних у вбивстві Шеремета: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster
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