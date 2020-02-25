Дело Шеремета: эксперты измерили рост Антоненко – фото и результаты

С подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андреем Антоненко эксперты провели экспертизу. Ему измерили рост, чтобы сравнить его с ростом мужчины, которого зафиксировали камеры на месте инцидента.

Так, рост Антоненко оказался почти на 10 сантиметров выше, чем у мужчины с видео. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил юрист Юрий Маслов.

Ранее: Дело Шеремета: Андрея Антоненко суд оставил под стражей

Разница – не 2,5 сантиметра. Разница – в 9,7 сантиметра! А уже с учетом максимально возможной погрешности любой, лицо, ростом 177,16 и выше вне всякого сомнения не может быть лицом на камере с места преступления,

– написал он.

Внимание! Рост Антоненко, что и подтвердила соответствующая экспертиза, составляет 180 сантиметров, а вот рост человека на видео достигает 170 сантиметров.

Интересно, что во время судебного заседания 20 февраля прокурор предоставил по требованию судьи Печерского райсуда 3 вывода фототехнических экспертиз: в первой указан ориентировочный рост человека с видео – 171 сантиметр, во второй – ориентировочно 172 сантиметра (с погрешностью в 5 сантиметров). В третий эксперт заявил, что точность измерений оценить невозможно.

Кого подозревают в убийстве Шеремета:

Антоненко подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Его сообщницами якобы были Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Кузьменко, по версии следствия, закладывала под автомобиль журналиста взрывчатку, а Дугарь – фиксировала на месте инцидента камеры видеонаблюдения и хранила у себя оружие.

Какие аргументы следствие выдвигает против Антоненко:

Результаты анализа трафика в момент совершения преступления свидетельствуют, что телефоны Антоненко были выключены с 23:24 19 июля до 7:23 20 июля 2016 года. Это нехарактерно для его поведения.

Антоненко часто носит одежду со специфическими принтами – похожие были зафиксированы на одежде предполагаемого убийцы Шеремета на видео, которым оперирует полиция в этом деле.

Антоненко жил вблизи места преступления и хорошо ориентируется на местности.

Видео с камер наблюдения показали, что человек, который закладывал взрывчатку, прихрамывает. В феврале 2016 года Антоненко как раз провели операцию на ноге. Мужчина даже публиковал в сети соответствующие фото из больницы.

Как задерживали подозреваемых в убийстве Шеремета: видео