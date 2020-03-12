Вбивство Шеремета: Апеляційний суд ухвалив рішення щодо фігуранта Антоненка

Апеляційний суд залишив під вартою Андрія Антоненка. Він є одним із підозрюваних у організації вбивства Павла Шеремета. Також Антоненка знають як ветерана війни на Донбасі та музиканта.

Колегія суддів Київського апеляційного суду винесла ухвалу щодо Антоненка за результатами розгляду скарги його адвокатів. Стосувалася ця скарга рішення Печерського райсуду щодо запобіжного заходу Антоненку.

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Таким чином, ухвалу Печерського райсуду залишили без змін. Тобто Антоненка й надалі утримуватимуть під вартою до 4 квітня. Термін досудового слідства завершується 12 квітня.

Адвокати також розповіли, що найближчими днями знову подаватимуть до Печерського райсуду Києва клопотання про зміну Антоненку запобіжного заходу.

Раніше вони клопотали про переміщення Антоненка зі скляного боксу до зали засідань, щоб забезпечити спілкування з адвокатами та повноцінну участь у судовому процесі. Але 20 лютого Печерський райсуд відмовився змінювати запобіжний захід ветерану війни на Донбасі.

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Список підозрюваних у вбивстві Шеремета:

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

– бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.

– волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою. Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.

– ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою. Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".

– ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім'я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

Зауважимо! Автомобіль із Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".