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      Дело Шеремета: суд оставил Юлию Кузьменко под стражей

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      Суд над Кузьменко 28 апреля - мера пресечения по делу Шеремета
      Юлія Кузьменко залишається під вартою / radiosvoboda.org

      Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, и оставил ее без удовлетворения. Кузьменко останется под стражей до 30 мая.

      Полный текст постановления будет объявлен 4 мая в 16:30. Такое решение огласил судья, сообщает 24 канал.

      Интересно Обыски у Кузьменко: что забрали следователи из дома подозреваемой в убийстве Павла Шеремета

      По словам адвоката Кузьменко Тараса Беспалого, врач и волонтер Юлия Кузьменко, из-за содержания ее под стражей не смогла пройти переаттестацию и не сможет в этом году защитить докторскую диссертацию.

      Также Беспалый добавил, что его подзащитная требует лечения в условиях стационара.

      Смотрите видео рассмотрения апелляционной жалобы в отношении Юлии Кузьменко

      Обратите внимание! Офис генпрокурора продлил сроки расследования по делу Шеремета на два месяца – до 12 июня 2020 года.

      В чем обвиняют Юлию Кузьменко: главное

      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку.
      • Сейчас Кузьменко находится под стражей.
      • Утром 23 апреля сделователи пришли с обысками домой к Юлии Кузьменко. Обыски продолжались не менее 5 часов. Искали правоохранители взрывчатку, оружие, мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки. Силовики изъяли старые SIM-карты, стартовые пакеты, а также ружье, принадлежащее гражданскому мужу Кузьменко – Петру Кияну.

      Кого еще подозревают в убийстве Шеремета

      • Яну Дугар – боевого медика 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие. Дугар находится под круглосуточным домашним арестом.
      • Андрея Антоненко – ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Riffmaster. Он находится под стражей.
      • Владислава Грищенко – ветерана боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
      • Инну Грищенко – жену Владислава, военную с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?Автомобиль с Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте. Следствие после нескольких расследования дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Решение суда Убийство Павла Шеремета Юлия Кузьменко Новости политики
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