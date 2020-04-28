Дело Шеремета: суд оставил Юлию Кузьменко под стражей

Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, и оставил ее без удовлетворения. Кузьменко останется под стражей до 30 мая.

Полный текст постановления будет объявлен 4 мая в 16:30. Такое решение огласил судья, сообщает 24 канал.

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По словам адвоката Кузьменко Тараса Беспалого, врач и волонтер Юлия Кузьменко, из-за содержания ее под стражей не смогла пройти переаттестацию и не сможет в этом году защитить докторскую диссертацию.

Также Беспалый добавил, что его подзащитная требует лечения в условиях стационара.

Смотрите видео рассмотрения апелляционной жалобы в отношении Юлии Кузьменко

Обратите внимание! Офис генпрокурора продлил сроки расследования по делу Шеремета на два месяца – до 12 июня 2020 года.

В чем обвиняют Юлию Кузьменко: главное

Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку.

Сейчас Кузьменко находится под стражей.

Утром 23 апреля сделователи пришли с обысками домой к Юлии Кузьменко. Обыски продолжались не менее 5 часов. Искали правоохранители взрывчатку, оружие, мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки. Силовики изъяли старые SIM-карты, стартовые пакеты, а также ружье, принадлежащее гражданскому мужу Кузьменко – Петру Кияну.

Кого еще подозревают в убийстве Шеремета

Яну Дугар – боевого медика 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие. Дугар находится под круглосуточным домашним арестом.

Андрея Антоненко – ветерана боевых действий на Донбассе, бойца Сил спецопераций, музыканта Riffmaster. Он находится под стражей.

Владислава Грищенко – ветерана боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".

Инну Грищенко – жену Владислава, военную с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?Автомобиль с Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте. Следствие после нескольких расследования дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".