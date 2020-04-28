Справа Шеремета: суд залишив Юлію Кузьменко під вартою

Київський апеляційний суд розглянув скаргу захисту підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко, і залишив її без задоволення. Кузьменко залишиться під вартою до 30 травня.

Повний текст ухвали буде оголошено 4 травня о 16:30. Таке рішення оголосив суддя, повідомляє 24 канал.

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За словами адвоката Кузьменко Тараса Безпалого, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко через утримання її під вартою не змогла пройти переатестацію і не зможе цьогоріч захистити докторську дисертацію.

Також Безпалий додав, що його підзахисна потребує лікування в умовах стаціонару.

Дивіться відео розгляду апеляційної скарги щодо Юлії Кузьменко

Зверніть увагу! Офіс генпрокурора продовжив строки розслідування у справі Шеремета на два місяці – до 12 червня 2020 року.

У чому звинувачують Юлію Кузьменко: головне

Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку.

Зараз Кузьменко перебуває під вартою.

Вранці 23 квітня слідчі прийшли з обшуками додому до Юлії Кузьменко. Обшуки тривали щонайменше 5 годин. Шукали правоохоронці вибухівку, зброю, мобільні телефони, комп’ютери та ноутбуки. Силовики вилучили старі SIM-карти, стартові пакети, а також рушницю, що належить цивільному чоловіку Кузьменко – Петру Кияну.

Кого ще підозрюють у вбивсті вбивстві Шеремета

Яну Дугарь – бойового медика 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вона вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Андрія Антоненка – ветерана бойових дій на Донбасі, бійця Сил спецоперацій, музиканта Riffmaster. Він перебуває під вартою.

Владислава Грищенка – ветерана бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".

Інну Грищенко – дружину Владислава, військову з позивним "Пума". Сім'я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Автомобіль із Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".