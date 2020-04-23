Обшуки у Кузьменко: що забрали слідчі з дому підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета
Вранці 23 квітня слідчі прийшли з обшуками додому до підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Сама жінка досі перебуває у СІЗО. Окрім її квартири, з обшуками прийшли також до помешкань її близьких.
Обшуки розпочалися о 6 ранку. Про це розповів адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий у коментарі "Громадському радіо".
Раніше Вбивство Павла Шеремета: слідчі під ранок прийшли з обшуками до Кузьменко і її близьких
За його словами, тривали обшуки щонайменше 5 годин. Шукали правоохоронці вибухівку, зброю, мобільні телефони, комп’ютери та ноутбуки.
Що вилучили під час обшуків:
- Старі SIM-карти;
- Стартові пакети;
- Рушницю, яка належить цивільному чоловіку Кузьменко – Петру Кияну.
Адвокат зазначив, що ухвала суду на обшук була видана ще 27 березня.
"Ухвала діє протягом місяця. Думаю, тому саме зараз і прийшли, доки вона ще не втратила чинність", — додав Безпалий.
Що відомо про вбивство Шеремета і ймовірну причетність Кузьменко? Павло Шеремет – журналіст білоруського походження, який тривалий час працював в Україні. У 2016 році він загинув у Києві внаслідок підриву авто.
За версією слідства, саме Юлія Кузьменко та доброволець Андрій Антоненко закладали вибухівку під авто журналіста. Згодом її підривала буцімто сама Кузьменко.
Суд у цій справі відправив волонтерку у СІЗО. Там вона перебуває і нині. Востаннє їй продовжили запобіжний захід до 30 травня.
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