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      Обшуки у Кузьменко: що забрали слідчі з дому підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета

      - Читать новость на русском
      Юлія Кузьменко у залі суду / 24 канал

      Вранці 23 квітня слідчі прийшли з обшуками додому до підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Сама жінка досі перебуває у СІЗО. Окрім її квартири, з обшуками прийшли також до помешкань її близьких.

      Обшуки розпочалися о 6 ранку. Про це розповів адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий у коментарі "Громадському радіо".

      Раніше Вбивство Павла Шеремета: слідчі під ранок прийшли з обшуками до Кузьменко і її близьких

      За його словами, тривали обшуки щонайменше 5 годин. Шукали правоохоронці вибухівку, зброю, мобільні телефони, комп’ютери та ноутбуки.

      Що вилучили під час обшуків:

      • Старі SIM-карти;
      • Стартові пакети;
      • Рушницю, яка належить цивільному чоловіку Кузьменко – Петру Кияну.

      Адвокат зазначив, що ухвала суду на обшук була видана ще 27 березня.

      "Ухвала діє протягом місяця. Думаю, тому саме зараз і прийшли, доки вона ще не втратила чинність", — додав Безпалий.

      Що відомо про вбивство Шеремета і ймовірну причетність Кузьменко? Павло Шеремет – журналіст білоруського походження, який тривалий час працював в Україні. У 2016 році він загинув у Києві внаслідок підриву авто.

      За версією слідства, саме Юлія Кузьменко та доброволець Андрій Антоненко закладали вибухівку під авто журналіста. Згодом її підривала буцімто сама Кузьменко.

      Суд у цій справі відправив волонтерку у СІЗО. Там вона перебуває і нині. Востаннє їй продовжили запобіжний захід до 30 травня.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Зброя Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко
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