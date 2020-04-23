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      Вбивство Павла Шеремета: слідчі під ранок прийшли з обшуками до Кузьменко і її близьких

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      Адвокат повідомив про ранкові обшуки у Юлії Кузьменко / pravda.com.ua

      Слідчі Міністерства внутрішніх справ з самого ранку 23 квітня прийшли з обшуками до Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Обшуки проводять як у помешканні самої волонтерки, так і в її близьких.

      Про проведення слідчих дій у своєму фейсбуці повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.

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      Масові обшуки у Юлії Кузьменко та її близьких. Підстава – ухвала слідчого судді Печерського райсуду Києва у справі про вбивство Павла Шеремета,
      – повідомив адвокат.

      Він підкреслив, що обшуки розпочалися ще о 6:20 ранку, та заявив, що справа стерильно чиста від доказів, тож слідчі навідуються щоразу, аби знайти бодай щось.

      Коли інший адвокат Армен Нерсесян у коментарях до допису запропонував свою допомогу, Безпалий відповів: "Дякую, поки все адекватно".

      Справа Шеремета і Юлія Кузьменко в ній: коротко

      Пасло Шеремет – журналіст білоруського походження, який тривалий час працював в Україні. У 2016 році він загинув у Києві внаслідок підриву авто.

      За версією слідства, саме Юлія Кузьменко та доброволець Андрій Антоненко закладали вибухівку під авто журналіста. Згодом її підривала буцімто сама Кузьменко.

      Суд у цій справі відправив волонтерку у СІЗО. Там вона перебуває і нині. Востаннє їй продовжили запобіжний захід до 30 травня.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Юлія Кузьменко Міністерство внутрішніх справ Вбивство Павла Шеремета Новини України
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