Вбивство Павла Шеремета: слідчі під ранок прийшли з обшуками до Кузьменко і її близьких
Слідчі Міністерства внутрішніх справ з самого ранку 23 квітня прийшли з обшуками до Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Обшуки проводять як у помешканні самої волонтерки, так і в її близьких.
Про проведення слідчих дій у своєму фейсбуці повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.
Важливо Прокуратура продовжила строки розслідування справи Шеремета: що відомо
Масові обшуки у Юлії Кузьменко та її близьких. Підстава – ухвала слідчого судді Печерського райсуду Києва у справі про вбивство Павла Шеремета,
– повідомив адвокат.
Він підкреслив, що обшуки розпочалися ще о 6:20 ранку, та заявив, що справа стерильно чиста від доказів, тож слідчі навідуються щоразу, аби знайти бодай щось.
Коли інший адвокат Армен Нерсесян у коментарях до допису запропонував свою допомогу, Безпалий відповів: "Дякую, поки все адекватно".
Справа Шеремета і Юлія Кузьменко в ній: коротко
Пасло Шеремет – журналіст білоруського походження, який тривалий час працював в Україні. У 2016 році він загинув у Києві внаслідок підриву авто.
За версією слідства, саме Юлія Кузьменко та доброволець Андрій Антоненко закладали вибухівку під авто журналіста. Згодом її підривала буцімто сама Кузьменко.
Суд у цій справі відправив волонтерку у СІЗО. Там вона перебуває і нині. Востаннє їй продовжили запобіжний захід до 30 травня.
Читайте також
-
Путін схвалював та керував: Сенат США про втручання Росії в вибори президента у 2016 роцісьогодні , 07:26
-
Карантин у Європі: як виглядають спорожнілі міста – фотопідбіркасьогодні , 06:25
-
Усі звинувачення – суб'єктивні, – у "Бабиному Яру" відреагували на скандал із фільмом "ДАУ"сьогодні , 04:20
-
Коронавірус примирив ворогів: як в Ізраїлі формують уряд національної єдностісьогодні , 07:20
-
Повернення Саакашвілі, вірусний будинок під Києвом, Емінем проти наркотиків: фото 22 квітнясьогодні , 07:45
-
Курс валют на 23 квітня: долар мінімально подешевшав, а євро трішки подорожчавсьогодні , 08:30