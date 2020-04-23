Вбивство Павла Шеремета: слідчі під ранок прийшли з обшуками до Кузьменко і її близьких

Слідчі Міністерства внутрішніх справ з самого ранку 23 квітня прийшли з обшуками до Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Обшуки проводять як у помешканні самої волонтерки, так і в її близьких.

Про проведення слідчих дій у своєму фейсбуці повідомив адвокат Кузьменко Тарас Безпалий.

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Масові обшуки у Юлії Кузьменко та її близьких. Підстава – ухвала слідчого судді Печерського райсуду Києва у справі про вбивство Павла Шеремета,

– повідомив адвокат.

Він підкреслив, що обшуки розпочалися ще о 6:20 ранку, та заявив, що справа стерильно чиста від доказів, тож слідчі навідуються щоразу, аби знайти бодай щось.

Коли інший адвокат Армен Нерсесян у коментарях до допису запропонував свою допомогу, Безпалий відповів: "Дякую, поки все адекватно".

Справа Шеремета і Юлія Кузьменко в ній: коротко

Пасло Шеремет – журналіст білоруського походження, який тривалий час працював в Україні. У 2016 році він загинув у Києві внаслідок підриву авто.

За версією слідства, саме Юлія Кузьменко та доброволець Андрій Антоненко закладали вибухівку під авто журналіста. Згодом її підривала буцімто сама Кузьменко.

Суд у цій справі відправив волонтерку у СІЗО. Там вона перебуває і нині. Востаннє їй продовжили запобіжний захід до 30 травня.