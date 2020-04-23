Убийство Павла Шеремета: следователи под утро пришли с обысками к Кузьменко и ее близким
Следователи Министерства внутренних дел с самого утра 23 апреля пришли с обысками к Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Обыски проводят как в жилище самого волонтера, так и у ее близких.
О проведении следственных действий в своем фейсбуке сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.
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Массовые обыски у Юлии Кузьменко и ее близких. Основание – постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева по делу об убийстве Павла Шеремета,
– сообщил адвокат.
Он подчеркнул, что обыски начались еще в 6:20 утра, и заявил, что дело стерильно чистое от доказательств, поэтому следователи наведываются каждый раз, чтобы найти хоть что-то.
Когда другой адвокат Армен Нерсесян в комментариях к сообщению предложил свою помощь, Беспалый ответил: "Спасибо, пока все адекватно".
Дело Шеремета и Юлия Кузьменко в нем: коротко
Павел Шеремет – журналист белорусского происхождения, который долгое время работал в Украине. В 2016 году он погиб в Киеве в результате подрыва автомобиля.
По версии следствия, именно Юлия Кузьменко и доброволец Андрей Антоненко закладывали взрывчатку под авто журналиста. Впоследствии ее подорвала якобы сама Кузьменко.
Суд по этому делу отправил волонтера в СИЗО. Там она находится и сейчас. Последний раз ей продлили меру пресечения до 30 мая.
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