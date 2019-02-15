Дело Супрун: судья заявил о самоотводе

Судья Сергей Каракашьян, который должен был рассматривать дело по иску депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука против главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун, заявил о самоотводе.

Дело Ульяны Супрун передали на автоматизированное распределение. То есть это означает, что судью, будет выбирать система.

Читайте также: Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов

Окружной административный суд Киева отменил временный запрет на руководство Министерством здравоохранения для Ульяны Супрун. Иск подавал депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он сказал, что вполне доволен решением о возвращении ей полномочий.

Почему суд запретил Ульяне Супрун работать?

Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Мосийчук настаивает, что Супрун до сих пор имеет американское гражданство, о чем сам нардеп узнал из публикаций СМИ. На самом же деле, Супрун получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. К тому же, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.

11 февраля в Окружном админсуде Киева началось заседание, на котором рассматривается ходатайство Министерства юстиции об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Под зданием суда собралось много активистов, чтобы поддержать отстраненную главу Минздрава, однако по состоянию на 12 часов 14 февраля суд до сих пор не принял никакого решения, а судья уже третьи сутки находится в совещательной комнате.

Какие обязанности суд запретил выполнять Супрун?

– участвовать в заседаниях кабинета министров и голосовать;

– определять стратегическое развитие министерства.

В то же время, Супрун и в дальнейшем может выполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения – подписывать документы, розпрядження, выдавать доверенности.

Что успела сделать Ульяна Супрун? Она была на должности с 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

Одни из главных достижений:

– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Смотрите видео об Ульяне Супрун: