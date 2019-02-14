"Полностью удовлетворяет": Мосийчук впервые прокомментировал возвращение полномочий Супрун

Окружной административный суд Киева отменил временный запрет на руководство Министерством здравоохранения для Ульяны Супрун. Иск подавал депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он сказал, что вполне доволен решением о возврате ей полномочий.

Мосийчук сказал, что суд полностью отклонил аргументы Супрун и правительства, а к аргументам Мосийчука, по его словам, прислушался, пишет "Громадське".

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Игорь Мосийчук заявил, что его решение "полностью удовлетворяет".

Все мои аргументы приняты, все аргументы Супрун и правительства отклонены, но постановление отменено, так как в нем нет необходимости,

– сказал депутат.

Он добавил, что требовал запретить Супрун быть членом Кабинета министров и внедрять государственную политику в сфере здравоохранения.

Поскольку правительство еще 13 февраля приняло распоряжение, согласно которому Супрун не может осуществлять эти полномочия, то в его заявлении о ее отстранении не было необходимости. Ведь его фактические требования – удовлетворили.

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Почему суд запретил Ульяне Супрун работать?

Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Мосийчук настаивает, что Супрун еще имеет американское гражданство, о чем сам нардеп узнал из публикаций СМИ. На самом деле, Супрун получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. К тому же, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.



11 февраля в Окружном административном суде Киева началось заседание, на котором рассматривают ходатайство Министерства юстиции об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Под зданием суда собралось много активистов, чтобы поддержать отстраненную руководительницу Минздрава, однако по состоянию на 12 часов 14 февраля суд до сих пор не одобрил ни одного решения, а судья уже третьи сутки находится в совещательной комнате.

Какие обязанности суд запретил выполнять Супрун?

– участвовать в заседаниях кабинета министров и голосовать;

– определять стратегическое развитие министерства.

В то же время, Супрун и в дальнейшем может выполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения – подписывать документы, распоряжения, выдавать доверенности.

Что успела сделать Ульяна Супрун? Она была в должности с 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

Одни из главных достижений:

– запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

– поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

– старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Смотрите видео про Ульяну Супрун: