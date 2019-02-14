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      Даю литр бензина: соцсети смеются над заявлением Мосийчука о самосожжении

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      Соцсети смеются с заявления Мосийчука о самосожжении
      Соцсети смеются с заявления Мосийчука о самосожжении

      Соцсети взорвались насмешками над нардепом от Радикальной партии Игоря Мосийчука после шоу, которое устроил политик. Он пригрозил, что сожжет себя заживо, а интернет-пользователи шутят, что готовы принести для этого акта топливо и дрова.

      Мосийчук, который способствовал отстранению исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, сделал такое заявление после того, как антикоррупционеры обнаружили, что пояснительную записку к его постановлению о Супрун печатали на компьютере нардепа-оппоблоковца Александра Долженкова. Сам радикал считает, что его оклеветали, поэтому и угрожал сжечь себя заживо. Правда, впоследствии нардеп заявил: "Не дождетесь!"

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      К слову, Кабинет министров 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет Супрун исполнять обязанности министра, и теперь она может подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.

      Почему Ульяну Супрун отстраняли от выполнения обязанностей министра?
      Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, таким образом частично удовлетворив иск Мосийчука. Нардеп настаивает, что Супрун еще имеет гражданство США. На самом деле Супрун получила украинское гражданство от президента Петра Порошенко еще в 2015 году. Кроме того, двойное гражданство прямо не запрещено в Украине и его наличие не предусматривает никакого наказания.

      Так, Супрун было запрещено участвовать в заседаниях Кабинета министров и голосовать, а также определять стратегическое развитие Минздрава. В то же время Супрун и в дальнейшем может выполнять обязанности первого заместителя министра – подписывать документы, распоряжения, выдавать доверенности.

      11 февраля в Окружном административном суде Киева началось заседание, на котором рассматривают ходатайство Министерства юстиции об отмене запрета Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Однако по состоянию на вечер 13 февраля суд еще не одобрил ни одного решения.

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      Теги: Новости политики Курьезные новости Мемы Карикатура Ульяна Супрун Радикальна партія Игорь Мосийчук Новости Украины
      Источник: 24 канал
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