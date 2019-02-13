Кабмин разрешил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра

Кабинет министров Украины сегодня, 13 февраля, принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Теперь она может подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.

Это распоряжение является консолидированным решением правительства, сообщили в пресс-службе Минздрава на Facebook-странице.

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Соответствующее распоряжение позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава.

Этот исключительный шаг Кабинета министров является ответом на то, что работа МЗ Украины была заблокирована решением Окружного административного суда Киева,

– сообщают в Минздраве.

Поэтому распоряжение позволяет Ульяне Супрун подписать важные документы, в том числе и по распределению лекарств и вакцин в регионы. А также отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и решения о закупке оборудования. То есть все те, которые требуют немедленного утверждения.

Эти документы будут подписаны в ближайшее время,

– добавили в ведомстве.

Почему суд запретил Ульяне Супрун работать?

Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Мосийчук настаивает, что Супрун еще имеет американское гражданство, о чем сам нардеп узнал из публикаций СМИ. На самом деле, Супрун получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. К тому же, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.



11 февраля в Окружном административном суде Киева началось заседание, на котором рассматривают ходатайство Министерства юстиции об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Под зданием суда собралось много активистов, чтобы поддержать отстраненную руководительницу МЗ, однако по состоянию на утро 13 февраля суд до сих пор не одобрил ни одного решения, а судья уже вторые сутки находится в совещательной комнате.

Какие обязанности суд запретил выполнять Супрун?

- участвовать в заседаниях кабинета министров и голосовать;

- определять стратегическое развитие министерства.

В то же время, Супрун и в дальнейшем может выполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения – подписывать документы, розпрядження, выдавать доверенности.

Что успела сделать Ульяна Супрун? Она была в должности с 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

Одни из главных достижений:

- запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

- поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

- старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Смотрите видео про Ульяну Супрун: