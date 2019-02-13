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      Супрун, несмотря на запрет, приехала в Кабмин, чтобы разблокировать работу Минздрава

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      Супрун присутствует на заседании Кабмина
      Супрун присутствует на заседании Кабмина / Фото 24 канала

      Временно отстраненная от должности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун присутствует на заседании в Кабинет министров, который отчитывается о работе за 2018 год. Отметим, по решению Окружного админсуда Киева, Супрун запрещено участвовать в заседаниях правительства и голосовать.

      Чиновница отметила, что сейчас в планах ее команды – комплексная защита системных изменений, которые они начали еще в августе 2016 года по трансформации системы здравоохранения в Украине.

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      Изменения, которые начались в здравоохранении – это битва за победу достоинства, честности и будущего Украины. Прошлое не может с этим смириться, но использует только те инструменты, которыми пользовались всегда – это административный ресурс, хакерство против правовой системы Украины, ложь и сеть своих агентов. Время прошлого вышло, время перемен пришло, поэтому нас ничто не остановит. Я еду в Кабмин, где будет заседание правительства и мы будем решать этот вопрос – Министерство здравоохранения будет разблокировано,
      – подчеркнула Супрун.


      Ульяна Супрун на заседании Кабмина

      На данный момент судья Окружного административного суда Киева уже вторые сутки находится в совещательной комнате и не может вынести решение об отмене временного запрета Ульяне Супрун выполнять обязанности руководительницы Минздрава.

      По словам чиновницы, суд специально пытается затянуть и отложить принятие этого важного решения. Минздрав рассматривает такие действия как атаку на министерство, правительство, президента, и трансформацию системы здравоохранения в целом.

      Мы требуем, чтобы судья срочно объявил свое решение, чтобы мы знали, как дальше действовать,
      добавила Супрун.

      Кроме того, решение Окружного суда от 5 февраля создает опасный прецедент, который может быть применен к любой институции в Украине. Супрун отметила, что судья Сергей Каракашьян имеет неограниченные полномочия, и не несет ответственности за последствия невыполнения своих обязанностей.


      Пресс-конференция Супрун в Киеве

      Почему суд запретил Ульяне Супрун работать?
      Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Мосийчук настаивает, что Супрун все еще имеет американское гражданство, о чем сам нардеп узнал из публикаций СМИ. На самом деле, Супрун получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. К тому же, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.

      11 февраля в Окружном административном суде Киева началось заседание, на котором рассматривают ходатайство Министерства юстиции об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Под зданием суда собралось много активистов, чтобы поддержать отстраненную руководительницу Минздрава, однако по состоянию на утро 13 февраля суд до сих пор не одобрил ни одного решения, а судья уже вторые сутки находится в совещательной комнате.

      Какие обязанности суд запретил исполнять Супрун?

      – участвовать в заседаниях кабинета министров и голосовать.
      – определять стратегическое развитие министерства.

      В то же время, Супрун и в дальнейшем может исполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения – подписывать документы, распоряжения, выдавать доверенности.

      Что успела сделать Ульяна Супрун? Она была в должности с 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

      Одни из главных достижений:
      – запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;
      – поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;
      – старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

      Смотрите видео про Ульяну Супрун:

       

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      Теги: Новости политики Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Новости Украины Судьи Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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