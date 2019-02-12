Отстранение Супрун: пояснения к проекту Мосийчука готовили на компьютере нардепа " Оппоблока"

Пояснительную записку к проекту постановления Верховной Рады нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука относительно присвоения Ульяной Супрун полномочий министра здравоохранении готовили на компьютере нардепа от "Оппозиционного блока" Александра Долженкова.

Об этом свидетельствует информация в свойствах документа пояснительной записки к постановлению, сообщает Центр противодействия коррупции.

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"Александр Долженков – народный депутат от "Оппозиционного блока", который, по данным журналистов, подконтрольный олигарху Ринату Ахметову и является его доверенным лицом. Более того, с олигархом Ахметовым связывают также и Радикальную партию Олега Ляшко", – отмечают в ГПК.

Постановление зарегистрировали 8 февраля и оно предлагает признать действия Супрун вредящими интересам украинского народа и государству.



Пояснительная записка к проекту постановления Мосийчука



Проект постановления на сайте парламента об отстранении Супрун

Почему суд запретил Ульяне Супрун работать? Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, таким образом частично удовлетворив иск Мосийчука. Нардеп настаивает, что Супрун до сих пор имеет гражданство США. На самом же деле Супрун получила украинское гражданство от президента Петра Порошенко еще в 2015 году. Кроме того, двойное гражданство прямо не запрещено в Украине и его наличие не предусматривает никакого наказания.



​11 февраля в Окружном админсуде Киева началось заседание, на котором рассматривается ходатайство Министерства юстиции об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Под зданием суда собралось много активистов, чтобы поддержать отстраненную главу Минздрава, однако по состоянию на вечер 12 февраля суд еще не принял никакого решения.

Смотрите видео об Ульяне Супрун:

Что известно про Александра Долженкова? В документах ЦИК он представлен как юрист в компании "Время закона". Согласно данным государственного реестра, эта фирма основана в Донецке по тому же адресу, что и все главные компании Ахметова – "СКМ", "Метинвест", "Эста Холдинг", а также его фонд "Развитие Украины". Учредителями фирмы "Время закона" были Наталья Воропаева и Елена Попова. Они входили к акционерам и руководителям фирмы ахметовского адвоката "Воропаев и партнеры".



В 2012 году Долженков стал народным депутатом, был членом депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" – пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова во время Майдана. В 2014 году политик во второй раз прошел в парламент.



Интересно, что оккупационные "власти" аннексированного Крыма исключили Долженкова из списка лиц, которым запрещен въезд на полуостров.