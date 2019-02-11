Из-за решения суда Супрун не может подписать 44 документа, от которых зависит жизнь пациентов

По иску члена "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука Окружной админсуд запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. А это ставит под угрозу не одну жизнь.

Об этом под Окружным админсудом Киева сказала сама Ульяна Супрун. 11 ноября этот суд рассматривал апелляцию, которую подало Министерство юстиции Украины.

Читайте также: Позорное судилище, или Печальная слава Окружного админсуда Киева

Сотни людей, активистов, чиновников и депутатов пришли в Окружной суд Киева, чтобы поддержать отстраненную министера. И если Ульяну встречали с аплодисментами, то радикала Мосийчука, который и инициировал ее отстранение, с криками "позор".

Почему суд запретил Ульяне Супрун работать? Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Мосийчук настаивает, что Супрун до сих пор имеет американское гражданство, о чем сам нардеп узнал из публикаций СМИ. На самом же деле, Супрун получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. К тому же, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.

Активисты заверили, что при каденции Супрун впервые в независимой Украине начались существенные изменения. Это заметил и основатель системы прозрачных закупок "Прозорро" Максим Нефёдов. Активисты не стесняются называть имена тех, кому, как полагают, перешла дорогу чиновница.



Активисты поддерживают Ульяну Супрун под судом

Существуют официальные позиции Медведчука, Азарова, Мосийчука, Рабиновича. Они выступают против Супрун, так как это их последний шанс вернуть себе корытце. Все они не воруют таблетки, они воруют жизнь,

– подчеркнул активист медцентра "100% жизнь" Дмитрий Шерембей.

Судья Каракашьян, который собственно и отстранил Супрун от обязанностей, рассматривал ходатайство три часа. И решение объявит уже 12 февраля.

Также Сурун продемонстрировала судье документы, которые она не может подписать из-за его решения, тем самым ставя на паузу вопрос жизни пациентов.



Супрун не может подписать 44 документа, от которых зависит жизнь пациентов

Сейчас никто не может подписывать очень важные документы, в том числе и отправку на лечение за границей для тех пациентов, которые не могут лечиться в Украине. Я не могу подписать 44 документа, потому что запретил суд,

– сообщила Супрун.

Министр юстиции Украины Павел Петренко добавил, что никто не имеет права вмешиваться в обязанности и полномочия правительства. Тем временем радикал Мосийчук кроме двойного гражданства Супрун, усмотрел еще и отсутствие у нее должного образования.

Кто такая Ульяна Супрун: биография реформаторки в видео