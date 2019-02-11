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      Ганебне судилище, або Сумна слава Окружного адмінсуду Києва

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      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / kv Область.онлайн

      Міністерство охорони здоров'я України вже шість днів без керівника.

      Нагадаю, у вівторок Окружний адмінсуд Києва за позовом радикала Ігоря Мосійчука заборонив Уляні Супрун виконувати її обов'язки.

      Не буду говорити про те, яку титанічну й корисну для України роботу виконує Уляна Супрун, реформуючи нашу напівмертву медичну галузь. Також не буду розказувати, якої колосальної протидії вона зазнає, адже позбавляє фармацевтичні компанії мільярдних прибутків, недозволяючи їм продавати державі ліки та вакцини за завищеними цінами. Не буду наголошувати, що брудом Супрун поливають наші медичні світила та політики, яких вона позбавила можливості паразитувати на бюджеті найбагатшого в Україні міністерства...

      Читайте також: Суд над Супрун: відсторонену очільницю МОЗ зустріли оплесками, Мосійчука – вигуками "Ганьба!"

      Зараз про інше, а саме про хвилю народного невдоволення, що сколихнула Україну після відсторонення Супрун від посади. Мене дуже потішило те, як прості українці готові її тепер відстоювати. Для мене особисто це означає, що може й не всі здобутки Революції Гідності ми профукали. Так ми вже провалили реформу міліції (там з'явилися патрульні, але нікуди не поділися і вбивці зі старого "Беркуту"), ми провалили суддівську реформу – постворювали нових судів, але понабирали туди старих корупціонерів. Нині ж ми на порозі провалу медичної реформи – станеться це, якщо Супрун не повернуть на посаду.

      Формально за Уляну Супрун нині вступився й Кабінет міністрів, й чимало наших політиків та народних депутатів. Ба більше, навіть чинний президент оголосив їй підтримку, але, це порожні слова, адже, якби жадали їй допомогти – призначили б міністром, мали на це три роки.

      Зате у простих українців підтримка Супрун пішла навіть далі,аніж зміна у Facebook аватарки. Небайдужі зібралися під будівлею Окружного адмінсуду з вимогою скасувати попереднє рішення цієї ж інстанції про відсторонення Супрун від посади.


      11 лютого 2019 року. Активісти біля Окружного адмінсуду

      Чим славиться Окружний адмінсуд Києва?

      Кілька слів про наш нелюстрованний і нереформований Окружний адмінсуд та про вироки, що він їх оголошує. Буває знаходиш в холодильнику на верхній полиці яблука, про які давно забув, дістаєш їх – роздивляєшся й розумієш: це ще можна з'їсти, у цього треба мінімум половину відрізати, а це вже треба викидати, бо гниле наскрізь. Власне таким наскрізь гнилим є Окружний адмінсуд Києва, бо рішення, які тамтешні судді ухвалююють – просто на голову не налазять!


      Саме цей Окружний адмінсуд дозволив "Беркуту" розганяти Майдан, цей суд поновив на посаді Романа Насірова, цей суд відбілив фігурантів справи "рюкзаків Авакова" та визнав незаконними дії НАБУ у справі бурштинового депутата Розенблата, цей суд сприяв знищенню доказів по справі закупівлі Міністерством оборони палива за завищеними цінами...

      І саме цей суд відсторонив від посади Уляну Супрун.

      Якби активісти, замість того, щоб пікетувати і вимагати скасувати рішення суду у справі Супрун, образно кажучи, "спалили ту будівлю" – законності й правопорядку в Україні від того стало більше! Прошу не розцінювати мій коментар, як заклик до протиправних дій – це, повторюся, лише образна констатація всього того "бєспрєдєла", що відбувається нині в Окружному адмінсуді Києва. 

      Це ж я ще ні слова не сказав про шалені статки та власність суддів з Окружного адмінсуду Києва, про їхні фіктивні розлучення, щоб ту власність приховати, про їхні численні туристичні подорожі та спроможність оголошувати вироки перебуваючи на екзотичних курортах...

      До речі, Петро Порошенко свого часу збирався розганяти цей суд. Навіть отримав на те дозвіл від Вищої ради правосуддя, проте в останню мить передумав. Цікаво, чому? Ну, не може ж так бути, що чинному гаранту Конституцію знадобилася ручна Феміда, яка вже неодноразово довела свою готовність ухвалювати будь-які вердикти, навіть такі, що суперечать здоровому глузду та мінімальним моральним цінностям?

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Судді Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Ігор Мосійчук Публікації
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 11 лютого
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