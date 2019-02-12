Відсторонення Супрун: пояснення до проекту Мосійчука готували на комп'ютері нардепа "Опоблоку"

Пояснювальну записку до проекту постанови Верховної Ради нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука щодо привласнення Уляною Супрун повноважень міністра охороні здоров’я готували на комп’ютері нардепа від "Опозиційного блоку" Олександра Долженкова.

Про це свідчить інформація у властивостях документу пояснювальної записки до постанови, повідомляє Центр протидії корупції.

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"Олександр Долженков – народний депутат від "Опозиційного блоку", який, за даними журналістів, підконтрольний олігарху Рінату Ахметову і є його довіреною особою. Більше того, із олігархом Ахметовим пов’язують також і Радикальну партію Олега Ляшка", - зазначають у ЦПК.

Постанову зареєстрували 8 лютого і вона пропонує визнати дії Супрун такими, що шкодять інтересам українського народу та держави.



Пояснювальна записка до проекту постанови Мосійчука



Проект постанови на сайті парламенту про відсторонення Супрун

Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати? Суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я, таким чином частково задовольнивши позов Мосійчука. Нардеп наполягає, що Супрун досі має громадянство США. Насправді ж Супрун отримала українське громадянство від президента Петра Порошенка ще у 2015 році. Окрім того, подвійне громадянство прямо не заборонене в Україні і його наявність не передбачає жодного покарання.



11 лютого в Окружному адмінсуді Києва стартувало засідання, на якому розглядають клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Під будівлею суду зібралось багато активістів, аби підтримати відсторонену очільницю МОЗ, проте станом на вечір 12 лютого суд ще не схвалив жодного рішення.

Дивіться відео про Уляну Супрун:

Що відомо про Олександра Долженкова? У документах ЦВК він представлений як юрист у компанії "Час закону". Згідно з даними державного реєстру, ця фірма заснована в Донецьку за тією ж адресою, що й усі головні компанії Ахметова – "СКМ", "Метінвест", "Еста Холдинг", а також його фонд "Розвиток України". Засновниками фірми "Час закону" були Наталія Воропаєва та Олена Попова. Вони входили до акціонерів і керівників фірми ахметівського адвоката "Воропаєв та партнери".



У 2012 році Долженков став народним депутатом, був членом депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді. 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова під час Майдану. У 2014 році політик вдруге пройшов до парламенту.



Цікаво, що окупаційна "влада" анексованого Криму виключила Долженкова зі списку осіб, яким заборонений в'їзд на півострів.